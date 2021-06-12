Яндекс Такси уедет из Казахстана?

11 июня стало известно о том, что суд первой инстанции Алматы вынес решение о запрете работы «Яндекс.Такси» и блокировке приложения в Казахстане.

Истцом выступило некое ТОО «G-taxi», которое подало иск к Яндекс Go о нарушении патента «Автоматизированная система заказа такси», зарегистрированного 31 августа 2016 года. Напомним — российский сервис такси вышел на казахстанский рынок в конце июля 2016 года.

А вот отношение G-taxi к перевозке пассажиров очень сомнительно — пользователи выяснили, что за семь лет указанное ТОО выплатило лишь несколько тысяч тенге налогов. Многие уже высказали недоумение тому факту, что в Казахстане был выдан патент на автоматизированную систему заказа такси, состоящую из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки. Ведь на момент выдачи аналогичные системы уже работали не только по всему миру, но и в Казахстане. Именно это и стало причиной иска — Яндекс якобы нарушил чужой патент. Еще более удивителен тот факт, что первая инстанция этот иск рассмотрела и даже удовлетворила его. Здесь впору порадоваться, что у нас не прецедентное право, иначе Казахстан и вовсе остался бы без служб заказа такси. Более того, в базе информационного ресурса Kzpatents нашелся еще один похожий патент — «Устройство автоматизированной системы заказа таксомоторных услуг и контроля работы таксомотора», выданный в сентябре 2012 года, но уже другому лицу. Как бы автор этого патента не перехватил знамя и тоже не пошел в крестовый поход против инноваций. Кстати, интересно вот что: как выяснил телеграм-канал Finance.kz, ТОО «G-taxi» подало в суд только на Яндекс, совершенно проигнорировав InDriver, GoTaxi, Bolt и DiDi.

Итоги судебного разбирательства весьма неожиданны. Судья не только частично удовлетворила иск, но также обязала Яндекс прекратить оказывать в РК услуги, связанные с автоматизированной системой заказа такси, заблокировать доступ к сервисам, имеющим отношение к этой системе, а также расторгнуть все существующие договоры. Распространение приложения Яндекс Такси в Казахстане постановили запретить, включая доступ к нему из магазинов приложений Google Play и AppStore, а доступ к соответствующему интернет-ресурсу — заблокировать.

Как пояснили Profit.kz представители Яндекс GO, компания намерена подавать апелляционную жалобу. Решение суда не вступило в силу, более того, это суд первой инстанции. А значит — пользователям и партнерам сервиса пока нечего опасаться.

«Мы будем обжаловать решение в апелляционной инстанции и принимать все меры, предусмотренные законодательством РК, для защиты наших интересов, — заявили в пресс-службе Яндекс Go. — Сам патент описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси. Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки. А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру. Поэтому очевидно, что компания планирует либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов для поездок в стране».

Многие эксперты высказывают мнение о том, что все это было инициировано так называемым «патентным троллем». А учитывая, широкий резонанс, который вызвала ситуация, в Яндексе подчеркивают: «Судебное решение не блокирует работу Яндекс.Такси в Казахстане. Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора — мы подаем апелляцию».

Представители Яндекса также подчеркнули — такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса в Казахстане. Достаточно взглянуть на мировую статистику — Goldman Sachs оценил мировой рынок агрегаторов и сервисов для вызова такси в 2017 году в 36 млрд долларов, с прогнозом по росту до 285 млрд долларов к 2030 году. А по данным Statista, в 2021 году выручка в сегменте услуг агрегаторов и служб такси по всему миру достигнет 257,08 млн долларов. Годовой темп роста выручки (CAGR 2021-2025) оценивается в 11,05%, в результате чего к 2025 году прогнозируемый объем рынка составит 391,012 млн долларов. Причем 48% от общей выручки к 2025 году будет приходиться на продажи через интернет. Количество пользователей в сегменте агрегаторов и служб такси к 2025 году достигнет 1627,7 млн человек. Более того, сервисы такси и агрегаторы не только создают новые рабочие места, но и платят налоги, а также развивают конкуренцию на рынке. Кому и зачем понадобилось это нелепое дело, непонятно.