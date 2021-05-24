Иностранцам могут ограничить доступ на популярный сайт объявлений Казахстана

Как заявили в полиции, большинство мошенничеств, связанных с куплей-продажей и обменом, совершаются пользователями из других государств.

Полиция Алматы провела рабочую встречу с главой сайта Olx.kz Мариной Ким. В полиции отметили, что большинство мошенничеств, связанных с куплей-продажей и обменом, совершаются пользователями из других государств. Поэтому стражи порядка предложили несколько мер, которые в дальнейшем помогут снизить риски для пользователей ресурса, Sputnik.

Во-первых, это ужесточение процедуры авторизации пользователей. Предлагается использовать при авторизации либо биометрические данные, либо фото удостоверения личности. Сейчас авторизация на сайте происходит только через SMS-сообщение, и мошенники умело обходят ее с помощью специальных сервисов. Кроме того, в полиции предлагают сделать фильтр IP-адресов, чтобы пользователи с IP-адресами других государств не могли войти в приложение или на сайт. В-третьих, полиция просит вести Logfile (файлы регистрации) не только для аккаунтов с объявлениями, но и по лицам, которые смотрели объявления.

«Мошенники выступают в роли покупателей и выуживают личные данные пользователей-продавцов, прося их пройти по сомнительным ссылкам», — пояснил замначальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов.

По итогам встречи стороны достигли понимания в том, что вопрос является злободневным и, соответственно, требует превентивных профилактических мер.