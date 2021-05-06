Стартап из РК стал поставщиком спутниковых снимков компании Planet в Центральной Азии

Planet управляет крупнейшей в мире группой спутников для получения изображений Земли.

Egistic, стартап, базирующийся в Казахстане, стал одним из первых поставщиков ежедневных спутниковых снимков компании Planet в центрально-азиатском регионе. Благодаря ежедневному доступу к спутниковым снимкам Egistic предоставляет своим клиентам информацию о мониторинге сельскохозяйственных полей, анализе растительности и мониторинге различных культур (например, пшеницы, ячменя, сои, рапса и т. д.). На сегодняшний день Egistic охватывает более миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий.

Planet — вертикально интегрированная аэрокосмическая компания по анализу данных, которая управляет крупнейшей в мире группой спутников для получения изображений Земли. Основанная в 2010 году тремя учеными NASA, компания Planet спроектировала и построила более 300 спутников, причем около 180 спутников в настоящее время работают в двух различных группировках, включая крупнейшую в мире субметровую группировку спутников. Со штаб-квартирой в Сан-Франциско и офисами по всему миру, Planet обслуживает более 500 компаний в более чем 40 странах с более чем 30 000 пользователей.

Egistic — один из первых региональных партнеров Planet в Казахстане. Это партнерство началось два года назад — после того, как казахстанский стартап обратился к Planet для получения доступа к снимкам с высоким разрешением. В то время у Planet было соглашение об эксклюзивном использовании своих изображений Канадской компанией. После двух лет переговоров и истечения срока действия договора с Канадой Egistic и Planet достигли соглашения об использовании спутниковых снимков для мониторинга сельскохозяйственных полей в Казахстане.

«Egistic теперь имеет доступ к обширной базе данных Planet с ежедневными снимками с разрешением 3-4 метра из спутниковой группировки PlanetScope. Изображения размером от 3 до 4 метров — это размер среднего трактора, если посмотреть сверху. Доступ к этим снимкам позволит Egistic расширить свои услуги и повысить эффективность анализа показателей здоровья растительности и выявления возможных аномалий», — говорит основатель Egistic Жандос Керимкулов.

Теперь фермеры смогут ежедневно следить за состоянием своих полей и выявлять проблемные участки быстрее, чем раньше. Кроме того, высокая частота кадров Planet и спутниковые снимки с высоким разрешением предоставят пользователям Egistic наиболее точную аналитическую и рейтинговую информацию по их полям, позволят принимать обоснованные и своевременные решения. Используя решение Egistic, владельцы сельхозугодий могут использовать следующие функции: управление агромероприятиями, спутниковые снимки полей, интерпретация агрохимического анализа почвы, аналитика, подключение агро-консультантов.

Компания Egistic — один из успешных проектов программы Международной акселерации Startup Kazakhstan, которую провел Автономный кластерный фонд Tech Garden, портфельный стартап фонда Tech Garden Ventures.