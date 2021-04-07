В Нур-Султане на чиновника завели дело из-за ноутбуков

Замглавы Управления образования столицы подозревают в растрате 869 млн тенге.

Начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления образования Нур-Султана Дулата Шоганбая. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов. Чиновника подозревают в растрате бюджетных средств, выделенных на закуп ноутбуков и компьютеров, передает Zakon.kz.

«Я могу подтвердить, что такое досудебное расследование зарегистрировано по факту закупки оборудования по завышенным ценам управлением образования города Нур-Султан. Есть соответствующее экспертное заключение. Но о дальнейших результатах говорить пока преждевременно, расследование проводится», — сказал Олжас Бектенов.

Позже в акимате столицы сообщили, что Дулат Шоганбай находится на работе.

«Да, в отношении него зарегистрировано досудебное расследование. Но следует отметить, что согласно аудиторскому отчету Департамента внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК и департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан от 15 марта 2021 года, нарушений по вопросу ценообразования компьютеров/ноутбуков и наличию коррупционных рисков не установлено», — говорится в сообщении акимата.

Информация о том, что на чиновника завели дело появилась в Сети. Отмечалось, что замглавы Управления образования столицы подозревают в растрате 869 млн тенге, которые были выделены на антикризисные меры. Сообщалось, что чиновник закупил компьютеры и ноутбуки, которые не соответствовали технической спецификации.