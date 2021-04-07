В Кыргызстане упразднили процедуру запроса справок и документов в бумажном виде
Госорганы должны обмениваться информацией через систему «Тундук».
С 1 апреля в Кыргызстане упразднена процедура запроса у физических и юридических лиц справок и документов в бумажном виде. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, передает Sputnik.
«Упраздняется процедура запроса справок и документов в бумажном виде при условии полного перевода запрашиваемых сведений в цифровой формат», — говорится в сообщении.
Согласно документу, поручено обеспечить:
— функционирование и обмен данными между госорганами и органами МСУ посредством системы «Тундук» при оказании государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень, если законодательством не предусмотрен иной порядок обмена информацией;
— передачу справок и/или документов в бумажном виде Министерству иностранных дел в случае обращения граждан, пребывающих за рубежом, для предоставления по месту требования в стране пребывания;
— соблюдение Закона КР «Об информации персонального характера» в части наличия правовых оснований для работы с персональными данными.
Кабмин опубликовал перечень справок и документов, которые предоставляются при оказании государственных и муниципальных услуг.