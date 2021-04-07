В Кыргызстане упразднили процедуру запроса справок и документов в бумажном виде

Госорганы должны обмениваться информацией через систему «Тундук».

С 1 апреля в Кыргызстане упразднена процедура запроса у физических и юридических лиц справок и документов в бумажном виде. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, передает Sputnik.

«Упраздняется процедура запроса справок и документов в бумажном виде при условии полного перевода запрашиваемых сведений в цифровой формат», — говорится в сообщении.

Согласно документу, поручено обеспечить:

— функционирование и обмен данными между госорганами и органами МСУ посредством системы «Тундук» при оказании государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень, если законодательством не предусмотрен иной порядок обмена информацией;

— передачу справок и/или документов в бумажном виде Министерству иностранных дел в случае обращения граждан, пребывающих за рубежом, для предоставления по месту требования в стране пребывания;

— соблюдение Закона КР «Об информации персонального характера» в части наличия правовых оснований для работы с персональными данными.

Кабмин опубликовал перечень справок и документов, которые предоставляются при оказании государственных и муниципальных услуг.