eGov теперь ВКонтакте

В мобильном приложении появился чат-бот для получения госуслуг.

В мобильном приложении ВКонтакте для жителей Казахстана обновилась вкладка «Сервисы» — здесь появился чат-бот eGov.kz для получения государственных услуг онлайн. С помощью чат-бота можно проверить наличие штрафов, найти ближайший центр обслуживания населения, заказать справки в государственных учреждениях и получить другие услуги, не выходя из соцсети. Весь процесс происходит в переписке, справки присылаются также в чат.

«В Казахстане достаточно хорошо реализовано электронное правительство. Многие справки, выписки и другие услуги можно получить онлайн: на сайте правительства и с помощью чат-ботов на разных площадках. Мы интегрировали чат-бота ВКонтакте во вторую вкладку приложения, чтобы сервис стал более заметным и быстродоступным для пользователей в Казахстане», — отметил Александр Русаков, руководитель программы региональных представителей ВКонтакте.

О новом сервисе рассказал Диас Кадыров, врио председателя правления АО «Национальные информационные технологии»: «Следуя принципам омниканальности, еще в 2018 году мы вывели возможность получения госуслуг в социальные сети. Технологии меняются каждый день: важно упрощать сервисы, чтобы соответствовать ожиданиям граждан. Если раньше для запуска чат-бота нужно было написать „Начать“ в сообщество eGov.kz, теперь это можно сделать парой касаний».

Ранее ВКонтакте представила самые обсуждаемые темы 2020-го в Казахстане. Персоной года стал президент республики Касым-Жомарт Токаев (130 тысяч упоминаний), темой года — карантин и самоизоляция (814 тысяч упоминаний). Также в 2020 году ВКонтакте запустила грантово-образовательную программу «Лаборатория проектов из Казахстана» и открыла первый онлайн-лекторий для разработчиков из Казахстана.