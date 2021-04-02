Принять закон о социальных сетях предлагает сенатор

Закон, по его словам, не призван ущемлять свободу слова, а лишь повысить ответственность пользователей.

Депутат Сената Бакытжан Жумагулов в ходе парламентских слушаний по вопросам продвижения национальных ценностей предложил принять закон о социальных сетях. Он отметил, что сегодня в мире наблюдается распространение ложной информации с признаками сепаратизма, поэтому Казахстан должен быть готов к этим вызовам, чтобы защитить национальные ценности, передает Kazpravda.kz.

«В условиях пандемии в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях», — считает сенатор.

При этом Бакытжан Жумагулов подчеркнул, что закон не призван ущемлять свободу слова, а лишь повысить ответственность пользователей.

«Это не ущемление свободы слова, а внедрение соцсетей в законодательное русло и повышение ответственности их пользователей перед законом. В условиях глобализации отдельные молодые люди даже не замечают, как попадают под влияние нежелательных групп. Они попадают в клетку из-за отравления собственных мозгов. Именно так когнитивные технологии становятся средством влияния на общественное сознание. Для нас защита собственных национальных интересов и национальных ценностей — важная задача», — отметил сенатор.