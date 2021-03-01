Казахстан переведет 1% мирового оборота криптовалют на свои биржи

Налоговый сбор будет взиматься с каждой транзакции.

Республика Казахстан планирует перевести 1% мирового оборота криптовалют на свои биржи. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе заседания коллегии ведомства. По его словам, Казахстан не планирует признавать криптовалюты на своей территории, однако будет их добывать и участвовать в мировой криптоиндустрии.

По данным министра, в Казахстане действует 17 майнинговых ферм, что составляет порядка 6% от мирового майнинга. Фермы добывают ежемесячно криптовалют на сумму около 18–28 млн долларов.

«Сейчас майнинг в республике особо ничего не приносит, поэтому Министерство цифрового развития предлагает создать институт криптобирж на базе МФЦА. Казахстанские майнинговые центры выводят криптовалюту, и на различных криптобиржах пускают их в оборот. Создание криптобирж обеспечит выход Казахстана в мировую криптоиндустрию. Добытые в республике криптовалюты будут в обороте на казахстанских криптобиржах, где будут облагаться налоговыми сборами в бюджет страны», — рассказал Мусин.

Сейчас в стране идет строительство шести майнинговых центров обработки данных с общей нагрузкой 300 МВт — в Актобе, Павлодаре, Экибастузе, Петропавловске, Туркестане и Талдыкоргане.

«Повестку коллегии мы сделали таким образом, чтобы выслушать и наших партнеров с рынка. По каждому направлению министерства отраслевые эксперты могут поделиться „обратной связью“. Это один из элементов „Слышащего государства“ — мы не закрылись на обсуждение „между собой“, пригласили представителей экспертного сообщества, рынка и общественности обсудить проблемные вопросы», — отметил Багдат Мусин.

Он также подробно остановился на кейсе продажи автомобилей через мобильное приложение. Раньше этот процесс в ЦОНе занимал не менее 2-3 часов, вызывая скопление людей. Сейчас примерно 10% желающих перерегистрировать авто перешли в онлайн-формат. Планируется, что к концу года цифра дойдет до 50%.

«По такому принципу будем менять бизнес-процессы самых популярных 50 услуг из 600. Далее разберем и все остальные. Ежедневно получаю сотни писем и комментариев, когда же будут равнозначны бумажным цифровые документы? Уже права и техпаспорт можно не возить с собой. Есть бюрократические моменты, чтобы применение цифровых документов в любой жизненной ситуации не вызывало вопросов. Есть закон, есть протокольное поручение премьер-министра, с госорганами „добьем ситуацию“. Нужно время. Основная наша задача — упрощать жизнь граждан», — добавил министр.