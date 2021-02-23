Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке

Полученные средства будут направлены на укрепление лидирующих позиций Creatio на глобальном рынке low-code решений для управления процессами и CRM, в том числе усиление R&D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

Группа компаний Creatio, ведущий производитель low-code платформы для управления процессами и CRM, в состав которой входит «Террасофт», привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на международном low-code рынке. Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, который инвестирует в быстрорастущие технологические компании, развивающие бизнес в Северной и Латинской Америке. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital, обладающий более чем 25-летним опытом поддержки растущих компаний в странах Европы. Важно подчеркнуть, что команда, менеджмент и стратегия компании, а также видение продуктов и готовность обеспечивать исключительный клиентский опыт остаются неизменными.

Группа Creatio развивалась без привлечения внешних инвестиций и за счет собственных ресурсов добилась стремительного роста на международном рынке. Сегодня, с командой из 600 сотрудников по всему миру, Creatio демонстрирует впечатляющие бизнес-результаты. Полученные средства будут направлены на дальнейшее ускорение экспансии на глобальном рынке, усиление R&D и активное развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

«Мы видим будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты, — отметила Катерина Костерева, сооснователь и CEO Creatio. — Сейчас для бизнес- и ИТ-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании. Полученные инвестиции помогут нам еще быстрее воплощать в жизнь наше видение — создавать мир, в котором любая компания сможет с легкостью автоматизировать, менять и улучшать свои бизнес-процессы».

Платформа и продукты Creatio высоко оцениваются ведущими аналитическими агентствами, включая Gartner и Forrester. Решения Creatio включены в пять Магических квадрантов Gartner и семь отчетов Forrester Wave. В 2019 и 2020 году Creatio названа лидером сразу в двух Магических квадрантах Gartner — в категории решений для управления продажами (Sales Force Automation) и управления лидами (CRM Lead Management).

Вклад в развитие рынка

По прогнозам аналитиков, объем мирового рынка low-code платформ к 2030 году достигнет $187 млрд. Спрос на low-code технологии непрерывно растет благодаря острой потребности организаций в цифровой трансформации ключевых процессов, а также переосмыслению способов взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками. Преимущества платформы и продуктов Creatio позволят и дальше удерживать лидерские позиции в этой области, а инвестиции станут мощным драйвером развития рынка low-code решений для управления процессами и CRM.

Ответственность за успех клиентов

Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. В основе лежит мощная low-code платформа, которая предоставляет пользовательские инструменты для автоматизации процессов и настройки программных решений без навыков программирования.

Продукты Creatio позволяют решать задачи различных индустрий. В фокусе — 24 отрасли, включая банки и финансовые организации, производство и дистрибуцию, нефтегазовую и фармацевтическую отрасли, агросектор, ритейл и многие другие. Компании получают комплексное решение своих бизнес-задач: обучение, помощь в запуске системы, консультации по оптимальному использованию технологий Creatio и множество других сервисов обеспечивают исключительный клиентский опыт и высокие оценки пользователей.

Фокус на развитии партнерской экосистемы

Тесное сотрудничество с партнерами занимает ключевую роль в реализации стратегии развития Creatio. Партнерская программа прошла проверку временем. Сегодня партнерская сеть насчитывает более 700 организаций по всему миру, включая ведущих глобальных интеграторов и консультантов, таких как Tata Consultancy Services, Amdocs, Virtusa и многих других.

Инвестиции в развитие экосистемы Creatio позволят усилить позиции на мировом рынке. В числе приоритетов — всесторонняя поддержка сообщества экспертов, которые объединены вокруг технологий Creatio, а также активное развитие маркетплейса дополнений, коннекторов и темплейтов, расширяющих возможности платформы и продуктовCreatio.