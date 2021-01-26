6 млн электронных госуслуг оказано в столице

Озвучены результаты цифровизации г. Нур-Султан за прошлый год.

В 2020 году был проделан большой объем работы по реализации проектов, направленных на трансформацию столицы в Умный город. Так, в прошлом году 100% госуслуг переведены на онлайн формат, а центр «iQala» предоставляет напрямую уже 151 услугу в круглосуточном режиме. На настоящий момент акимат города оказывает 159 госуслуг. Как сообщается на официальном сайте столицы, за 2020 год было предоставлено около семи млн услуг, из них более шести млн — в электронном формате.

Также, в соответствии с поручением акима создан IT-совет по цифровизации при акимате, в рамках которого уже внедрены IT-решения для улучшения жизнедеятельности населения. В целях безопасности горожан в 2020 году был запущен пилотный проект «Безопасный город». На сегодня пилот-проект находится на стадии реализации. Отмечается, что один из основных результатов 2020 года — это то, что Интеллектуальная транспортная система Нур-Султана стала лидером среди стран Европы, СНГ и ЦА по версии международной компании IDC.

На 2021 год намечен ряд стратегических задач по цифровой модернизации города.

1. Разработка IT-архитектуры акимата. Архитектура будет содержать описание текущего и планируемого состояние информатизации государственного органа с разных перспектив для проведения цифровой трансформации деятельности акимата.

2. Внедрение Единой карты жителя, которая предоставит дополнительные льготы, с использованием социальных пособий. Реализация проекта ЕКЖ позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, направленных в социальную сферу. Например, получатель льгот сможет оплачивать те или иные услуги по различным категориям (транспорт, аптеки, магазины, ЖКХ, школы, детсад). Также проект позволит повысить качество государственных услуг, обеспечить интеграцию и обеспечение взаимодействия автоматизированных систем различных органов управления.

3. Оперативный центр информационной безопасности будет осуществлять деятельность по защите электронных информационных ресурсов, информационных систем, сетей телекоммуникаций и других объектов информатизации акимата Нур-Султана.

4. Развитие проекта «Умный шлагбаум». В 2020 году запущено несколько пилотных проектов, одним из них является проект «Умный шлагбаум». Система, установленная на шлагбаум, позволяет обеспечить автоматическое открытие шлагбаумов для скорой помощи и других служб экстренного реагирования в любое время суток. В текущем году работа по этому направлению будет продолжена.