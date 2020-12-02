До 40 трлн тенге выросли транзакции по картам в РК

Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в Казахстане находится в обращении 45,4 млн платежных карт, а количество их держателей составило 37,9 млн. По сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2019 года — рост на 45,6% и 36,3%. Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 75,4%. Доля кредитных карт — 21,1%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,4% и 1,1% соответственно. Эмитирование платежных карт в Казахстане осуществляют 21 банк и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card от АО «Народный Банк Казахстана»; локальная карточка АО «Ситибанк Казахстан»; система платежных карт Kaspi от АО «Kaspi Bank».

За период январь–октябрь 2020 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 40,1 трлн тенге (рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 67,5%), а количество транзакций — 2,436 млрд (рост на 98,3%).

При этом количество безналичных транзакций выросло в 2,4 раза, до 2,187 млрд операций, а сумма — в 2,5 раз, до 26,7 трлн тенге. Держателями платежных карт было проведено 248,5 млн операций по снятию наличных денег на сумму 13 415,5 млрд тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-октябрем 2019 года (на 21,4%), и их объема (на 0,4%).

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета и мобильного банкинга (57,7% и 81,4% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (42,1% и 18,2% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,8% и 91,9% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).