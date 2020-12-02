Багдат Мусин стал «тайным клиентом» ЦОНа

Он остался недоволен качеством оказываемых услуг и поразился неработающим сервисам.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил один из ЦОНов РК и поделился своими впечатлениями о работе учреждения. Он подчеркнул, что сходил в ЦОН как клиент, и остался недоволен увиденным: «Не все в ЦОНах так, как хотелось бы. В очередной раз понял, ездить когда тебя не ждут — самый эффективный способ ознакомиться с обстановкой. Извините, что раньше не пошел по ЦОНам. Ходил, но инкогнито не получалось».

Министр добавил, что изначально планировалось перевести все услуги в онлайн, чтобы не было надобности в посещении ЦОНов, однако он признал, что для взрослого поколения поход в ЦОН пока намного естественнее. Поэтому в Казахстане будут и дальше работать над комфортом при оказании услуг.

Одной из главных проблем министр назвал «помогаек» и ларьки с платной помощью по получению услуг eGov.

«В период пика пандемии закрыли зоны самообслуживания в ЦОНах, но сейчас уже видно, что это было далеко не правильное решение. Ведь люди в этих ларьках теперь толпятся, риск заражения никуда не ушел, еще и деньги теперь приходится платить за услуги, которые получали бесплатно», — возмутился Багдат Мусин.

В итоге было решено в течение недели восстановить все зоны самообслуживания, проработав вопросы санитарной обстановки.

Еще одна проблема — толпа около ресепшена, возникающая потому, что талон выдают только после консультации. На этот факт уже не раз жаловались казахстанцы, подчеркивая абсурдность стояния в очереди за таллоном на получение электронных услуг (например, для распечатки справки). Чтобы решить вопрос, по востребованным услугам сделают отдельные лендинг-страницы с подсказками. Например — «Что делать, если потерял удостоверение?», «Что делать, если в прописке в квартире обнаружен незнакомый человек?» и т. д. А для распечатки справок будут возвращены инфокиоски, куда можно вставить удостоверение, отсканировать его и распечатать любую справку или подать заявку на услугу.

Будет решен и вопрос со вторыми мониторами у операторов, делающих фотографии для документов.

«Когда делают фото, человеку, чтобы его посмотреть, приходится вставать и смотреть в монитор оператора, что не удобно. Решено поставить везде вторые мониторы. Это решение, по идее, было закреплено в стандарте в 2013 году! Приходится восстанавливать то, что внедрял еще в 2013 году», — рассказал министр.

А для того, чтобы узнать, когда готов документ, казахстанцам больше не придется звонить в ЦОН. Сервис SMS-уведомлений о готовности документов и уведомлений о том, что их можно забрать, будет восстановлен в кратчайшие сроки. Багдат Мусин напомнил, что он был запущен еще в 2008 году, а теперь почему-то не работает.

Высказался он и касательно онлайн-брони очереди: «Какая-то бесполезная штука. Бронируешь заранее и приходишь, а рядом приходят без брони, ругаются, и их пропускают. Решено бронь сделать обязательной только тогда, когда фокус-группа (куда войдут люди из разных возрастов) сможет ею воспользоваться».