Юные футболисты из Казахстана прошли жеребьевку в «Футбол для дружбы»

Всего в онлайн-чемпионате мира примут участие дети из более чем 100 стран мира.

27 ноября в результате онлайн-жеребьевки определены 32 сборные команды ежегодного чемпионата Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В прямом эфире Маттео де Венеция (Филлипины), Кинли Деки Янгзом (Бутан), Иринцу Ракотомамони (Мадагаскар) и Евгения Горбунова (Россия) определили составы 32 международных сборных (8 групп по 4 команды в каждой). По традиции, команды взяли названия редких видов животных. Запись онлайн-трансляции.

По итогам жеребьевки казахстанцы сыграют в смешанных командах с ровесниками из Франции, Уганды, Танзании, Кореи, Румынии. Нургали Алдийяр стал участником команды под названием «Гигантский ибис», Марат Асланбек попал в состав «Ската Манта», Алинур Габиденулы будет защищать честь страны под эгидой «Огненной саламандры», а Ербол Ербекей занял позицию юного тренера «Южноамериканского орла-гарпии».

Дети со всего мира будут состязаться за звание чемпионов мира по «Футболу для дружбы» и за билеты на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле. Впервые жеребьевку в прямом эфире вели юные участники, а специальным гостем трансляции стал легендарный футболист Роберто Карлос.

Именитые гости и послы проекта — победитель Кубка мира и Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин, руководитель департамента УЕФА по подготовке и обучению специалистов в сфере футбола Франк Лудольф, профессиональный игрок FIFA ФК «Шальке 04» Тим («Латка») Швартманн анонсировали предстоящие события. С 27 ноября по 9 декабря 2020 года для юных участников запланированы:

— Международный онлайн-форум и премия «Футбола для дружбы» 2020, где будут представлены проекты в сфере развития детского спорта (30 ноября — 4 декабря 2020).

— Международный детский онлайн пресс-центр программы «Футбол для дружбы», в котором обучаются и работают юные журналисты (28 ноября — 9 декабря 2020).

— Международный онлайн-лагерь дружбы с гуманитарной и спортивной программами для детей (28 ноября — 6 декабря 2020).

— Отборочные игры Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» (7 декабря — 8 декабря 2020).

— Гранд-финал (9 декабря 2020), где будут определены победители и счастливые обладатели билетов на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле.

«„Футбол для дружбы“ — это настоящий социальный лифт, который дает молодому поколению возможность реализоваться и воплотить мечты. Сегодня „Футбол для дружбы“ вновь объединяет юных игроков, начинающих журналистов и просто неравнодушных к спорту ребят со всего мира, и каждый здесь сможет научиться чему-то новому, найти новых друзей и просто получить незабываемые впечатления», — напутствовал юных участников из разных стран Роберто Карлос.

Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» традиционно проходит в разных городах в преддверии финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Чтобы сохранить ожидаемое детьми всего мира мероприятие, в этом году соревнования решено провести онлайн — в новом игровом футбольном симуляторе Football for Friendship World.

«Сегодня мы можем гордиться целым поколением подросших спортсменов, общественных деятелей, журналистов и попросту целеустремленных молодых людей, которым „Футбол для дружбы“ подарил удивительные возможности для профессионального старта. Я хочу поздравить и пожелать удачи всем участникам „Футбола для дружбы“ сезона 2020», — обратился к участникам председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Первыми в игру сыграют юные участники программы «Футбол для дружбы». Для широкой аудитории игровое приложение станет доступно 10 декабря — во Всемирный день футбола. Скачать его можно бесплатно для MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.