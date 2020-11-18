До конца года оказание госуслуг в онлайн-режиме будет доведено до 90%

Необходимо повышать уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг в регионах.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования процессов оказания госуслуг. О том, какими темпами идет их цифровизация, доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«Сейчас в государственном реестре почти 700 услуг, из них 85,5% — онлайн. Наша цель — довести этот показатель до 90%. Оценка качества госуслуг находится в компетенции Агентства РК по делам государственной службы. По результатам проведенного ими общественного мониторинга видно, что необходимо повышать уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг в регионах нашей страны», — сказал Багдат Мусин.

Для этого перед ведомством стоит ряд открытых вопросов. Например, чтобы получить госуслугу, население все еще продолжает обращаться напрямую в госорган или в акимат. Сейчас таких услуг более 200. Для анализа ситуации вместе с генпрокуратурой обследованы поступившие от населения обращения. Оказалось, что из более чем двух млн обращений граждан порядка 30% обращений на самом деле являются запросами на получение государственной услуги.

«Такие заявления рассматриваются как обычное обращение. Это значит, что по сравнению с ЦОНом нарушаются сроки, потому что не регистрируется в системе мониторинга. И, конечно, не исключены коррупционные факторы при личном контакте. Для решения этой проблемы предлагается закрепить оказание госуслуг безальтернативно через ЦОН или в электронном виде», — заявил Б. Мусин.

На сегодня eGov предоставляет порядка 600 услуг. Из-за большого количества разных сервисов становится сложно сделать каждую услугу максимально простой для народа. По международной практике было принято решение выводить услуги на популярные интернет-платформы. Как, например, регистрация индивидуальных предпринимателей в приложениях Kaspi, Халык банка, Альфабанка и Сбербанка.

Багдат Мусин, добавил, что для среднестатистического гражданина основная сложность в использовании eGov — это настройка ЭЦП, регистрация в базе мобильных граждан. Для решения этого вопроса на портале уже реализована регистрация при помощи биометрии. Теперь чтобы стать пользователем eGov, нужно просто навести телефон на свое лицо. Сейчас уже данный процесс тестируется в пилоте, его планируется запустить до конца этого месяца.

«В приложение EgovMobile выводим наиболее востребованные документы. Помимо удостоверения личности и свидетельств ЗАГС в сервис цифровых документов добавлены водительские права и дипломы. Перечень таких документов будет постоянно расширяться. До конца года планируется исключить выдачу до видов 30 справок», — проинформировал министр.

Гражданин сможет поделиться необходимыми сведениями прямо из телефона без запроса справки. Достаточно показать QR-код или отправить их через любой доступный мессенджер.

«На текущий момент функционирует более 500 информационных систем и 1500 интеграций, которые обеспечивают оказание электронных услуг. То есть, eGov является только фронт-приложением, единым окном. Необходимо повысить уровень работоспособности информационных систем государственных органов до 99,99%. Это очень важно. В рамках концепции „слышащего государства“ процессы оказания госуслуг обсуждаются совместно с представителями общественности», — отметил глава ведомства.

Например, решено отменить необходимость обращения в военкомат для постановки на воинский учет при смене места жительства. Ранее при нарушении такого требования оформлялся соответствующий административный штраф. А покупка квартиры в ипотеку теперь будет автоматизирован с применением технологий блокчейн.

Наряду с этим у граждан вызывает недовольство нагрузка на call-центр 1414. Так, в период карантина поток обращений на 1414 вырос в разы. Как рассказал в ходе конференции PROFIT Contact Day 2020 Асхат Рахимбаев, директор Единого контакт-центра 1414, с начала текущего года на 1414 поступило более 35 млн обращений, из которых принято 31,5 млн.

Для качественного консультирования граждан к работе было дополнительно привлечено 2000 операторов ЦОН. Теперь, чтобы сократить время ожидания дозвона, будут внедрены алгоритмы ответов на часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта. Также планируется запуск механизма оказания услуги путем вызова персонального оператора ЦОН в офис по аналогии персонального менеджера в банках.

Кроме того, в рамках проекта по расширению покрытия интернета министерство договорилось с операторами связи об установке в 1 200 сельских населенных пунктах специальных киосков с доступом в интернет. По видеозвонку жители смогут обратиться в районный акимат, ЦОН либо в медицинское учреждение.