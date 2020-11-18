Ипотеку переведут на блокчейн

Пилотный проект позволил сократить сроки оформления ипотеки и обеспечить сохранность данных клиента.

Сегодня на заседании правительства, прошедшем 17 ноября, Багдат Мусин рассказал о планах по замене сложного процесса оформления ипотеки технологией блокчейн. В настоящее время процедура предусматривает регистрацию залога, для чего необходимо получить документы в банке и предоставить их в ЦОН. Затем — забрать документы из ЦОНа и снова вернуть их в банк, только после чего и выдается ипотека.

«Для решения ситуации с бюрократией при оформлении применили технологию блокчейн и автоматизировали этот сложный процесс, пока только в тестовом формате. Что это дало? Сокращение сроков оформления ипотеки и сохранность данных клиента. Подобные проекты будут реализованы и с другими банками и надеемся, что строительные компании тоже заинтересуются данной технологией и вовлекутся в процесс», — рассказал Багдат Мусин.

Также был реорганизован процесс купли-продажи авто. Сейчас, несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят в спецЦОН и тратят несколько часов — ежегодно туда обращается более трех млн человек, возникают большие очереди. Новый процесс позволит в базе изменять владельца авто сразу после того, как покупатель переводит деньги на счет продающего авто.

«Хотел бы поблагодарить коллег из МВД за оперативную проработку всех вопросов. Буквально сегодня такой удобный сервис стал доступен в пилотном режиме», — добавил спикер.