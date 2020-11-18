Аскар Мамин поручил избавиться от бумажных справок

В 2021 году они должны быть полностью исключены.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования процессов оказания госуслуг. С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, Атырауской области — М. Досмухамбетов, Алматинской области — А. Баталов.

В условиях текущей эпидемиологической ситуации МЦРИАП проведена работа по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, изменен формат работы ЦОНов, исключены требования излишних документов. Одной из эффективных мер стало внедрение технологии Blockchain, что значительно сокращает время оказания госуслуг и исключает возможность передачи данных третьим лицам. В реестре госуслуг РК предусмотрено 698 государственных услуг, 85,5% которых уже оказывают в онлайн-режиме. До конца года этот показатель будет доведен до 90%.

В текущем году eGov внедрит упрощенный механизм регистрации в один шаг, путем биометрической идентификации пользователя. То есть, зарегистрироваться в eGov можно будет, просто поднеся мобильный телефон к лицу, а биометрическая идентификация самостоятельно определит и зарегистрирует пользователя, задав дополнительные вопросы.

Альтернативой хождению граждан в спецЦОНЫ для регистрации автомобилей станет оформление купли-продажи через банковские приложения, что сократит время оказания услуги до 10 минут (документы будут доставляться на дом).

Кроме того, показатель госуслуг социально-трудовой сферы в электронном формате до конца года будет доведен до 90%. Глава правительства поручил местным исполнительным органам обеспечить повышение уровня удовлетворенности качеством оказания госуслуг не менее 80%, а также внедрить эффективные решения по услугам ЖКХ на примере столичного проекта IQala. Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами дано поручение утвердить план перевода всех социально-значимых госуслуг на eGov mobile.

«Населению нужны конкретные результаты вашей работы. Мы должны полностью исключить необходимость бумажных справок уже в 2021 году, ввести доставку услуг от корпорации „Правительство для граждан“ и повысить уровень доступности всех онлайн-услуг и сервисов практически до 100%», — сказал Аскар Мамин.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить предоставление гражданам необходимых электронных медицинских сведений, Министерству труда совместно с госорганами — обеспечить полную оцифровку и актуализацию данных, необходимых для цифровизации процессов назначения выплат пенсий и пособий. Премьер-министр поручил центральным и местным исполнительным органам обеспечить эффективную интеграцию и бесперебойную работу всех информационных систем, принять меры по повышению качества их работы и простоты использования для населения. Глава правительства также обратил особое внимание на необходимость проведения разъяснительной работы по новшествам в сфере цифровизации госуслуг.