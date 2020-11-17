В банках РК выросло число кибератак

За девять месяцев текущего года зафиксировано 8,3 тыс. случаев интернет-мошенничества.

В последние годы в Казахстане, как во всем мире, наблюдается тенденция роста рынка электронной коммерции и, соответственно, количества безналичных платежей. Пандемия коронавируса Covid-19 заметно ускорила процесс перехода на безналичные платежи, повсеместное использование платежных карт и развитие электронной торговли.

К октябрю текущего года в Казахстане в обращении находилось 44,3 млн платежных карт (на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года). Подобный рост — максимальный за последние годы. Одновременно с ростом количества безналичных платежей и увеличением численности пользователей платежных карт наблюдается и значительный рост числа кибератак и случаев интернет-мошенничества. Согласно данным аналитиков Ranking, за девять месяцев текущего года было зафиксировано 8,3 тыс. случаев интернет-мошенничества (на 52,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года).

Кроме того, наблюдается рост фишинга, одного из наиболее распространенных и опасных видов киберпреступлений. По итогам десяти месяцев 2020 года в РК было выявлено 1090 фишинговых атак, в аналогичном периоде прошлого года — 832 атаки. При этом за соответствующий период 2018 года было зафиксировано всего 150 атак, в 2017 г — 99 атак, в 2016 г — 116 атак. Кроме того, в 2019 году зарегистрировано порядка 50 сообщений от казахстанских банков второго уровня о произошедших киберинцидентах, а в 2020 году их было уже 134.

Напомним — с 1 января 2021 года банки Казахстана должны будут создать службы реагирования на киберинциденты. Такие требования установило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.