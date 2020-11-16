Продажа товаров онлайн вырастет до 4,4 трлн долларов к 2025 году

Драйвером роста электронной коммерции является Covid-19.

Стоимость транзакций по продаже физических товаров в интернете вырастет с 3,3 триллиона долларов в 2020 году до 4,4 триллиона долларов к 2025 году, причем этот рост на 33% ускорит пандемия Covid-19. Такие данные приводятся в новом исследовании Juniper Research. Пандемия коренным образом изменила поведение клиентов в отношении электронной коммерции, и такое поведение, вероятно, сохранится в долгосрочной перспективе. Дальнейший рост глобальной стоимости онлайн-покупок будет обусловлен увеличением доступности электронной коммерции на развивающихся рынках в течение следующих пяти лет.

В настоящее время физические товары составляют основную часть от общей стоимости онлайн-продаж. Онлайн-платежи за покупку физических товаров впервые в 2017 году превысили отметку в 2 триллиона долларов, достигнув к 2019 году 2,87 триллиона долларов. Juniper Research ожидает, что этот рост продолжится; достигнув CAGR 8,1% в течение всего прогнозного периода.

Многие из основных игроков электронной коммерции добились значительного увеличения доходов в 2019 году: Amazon приросла за год на 20,5% (выручка 280,5 млрд долларов), JD.com — на 24,9% (82,9 млрд долларов), Alibaba — на 35% (72 млрд долларов).

Пандемия привела к значительным изменениям в покупательском поведении потребителей и ускорила существующую тенденцию к покупкам в интернете. Во время Covid-19 потребители обращались к электронной коммерции, поскольку она обеспечивает «более безопасный» шоппинг вдали от толпы и контактов с другими. А розничным торговцам пришлось ускорить планы по созданию и совершенствованию своего присутствия в интернете. Электронная коммерция внезапно стала важным требованием для многих розничных продавцов и показала, как быстро некоторые малые и средние предприятия смогли приспособиться к новым способам работы.

Новое исследование «Платежи в электронной коммерции: новые тенденции, возможности и прогнозы рынка на 2020–2025 годы» предсказывает, что развивающиеся рынки будут значительными драйверами роста. При этом ожидается, что в период с 2020 по 2025 год на Индийском субконтиненте и в Латинской Америке произойдет быстрое увеличение стоимости транзакций с физическими товарами (рост составит 116% и 82% соответственно). Это говорит о том, что заинтересованным сторонам необходимо решать проблемы, связанные с трансграничными платежами, включая различные местные правила оплаты и предпочтения потребителей в отношении платежей.

«Для продавцов и поставщиков платежных услуг очень важно соблюдать местные нормативные требования и предоставлять предпочтительные способы оплаты для потребителей во всех регионах, иначе они не смогут извлечь выгоду из наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции», — говорит Сюзанна Хэмптон, автор исследования.

OEM Pay, при котором платежи производятся с помощью кошелька, поддерживаемого производителем смартфона (как Apple Pay и Google Pay), вырастет в использовании, при этом ожидается, что объемы покупок товаров в онлайне увеличатся на 730% во всем мире в период с 2020 по 2025 год. Такой метод оплаты будет все больше подрывать устоявшиеся, предлагая удобные платежи. Однако пока прием таких платежей у разных продавцов сильно различается. Авторы исследования рекомендуют платежным системам сосредоточиться на максимальной интеграции OEM Pay, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс оформления заказа пользователями.