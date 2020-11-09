Число платежных карт в Казахстане выросло на 44%

Наиболее распространенными являются дебетные карты.

По состоянию на 1 октября 2020 года эмитирование платежных карточек в РК осуществляют 21 банк и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card (АО «Народный Банк Казахстана»), карта Ситибанк Казахстан (АО «Ситибанк Казахстан») и Система платежных карт Kaspi.kz (АО «Kaspi Bank»).

По состоянию на 1 октября 2020 года в обращении находится 44,3 млн платежных карточек, а количество держателей карт достигло 37,2 млн. По сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2019 года рост составил 44,9% и 36,7% соответственно. Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 76,5%. Доля кредитных карт — 20,0%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,4% и 1,2% соответственно.

За период январь–сентябрь 2020 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 34,7 трлн тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 65,5%, а количество — 2 091,5 млн транзакций (рост на 96,2%).

При этом количество безналичных транзакций выросло в 2,4 раза, до 1868 млн операций, а сумма — в 2,6 раз, до 22,8 трлн тенге. Держателями платежных карт было проведено 223,5 млн операций по снятию наличных денег на сумму 11 862,9 млрд тенге.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета и мобильного банкинга (56,6% и 81,0% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (43,2% и 18,5% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных в основном совершались посредством банкоматов (98,8% и 92,1% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).