Участники Astana Hub сэкономили 3,3 млрд тенге на налоговых преференциях

Преференции освобождают участников от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов.

По состоянию на 1 октября 2020 года участники технопарка сэкономили 3,294 млрд тенге. Главная цель преференций — предоставить возможность технологическим компаниям сэкономить и реинвестировать средства в развитие своих проектов. Льготный налоговый режим для участников технопарка предоставляется по принципу экстерриториальности внутри Казахстана. Другими словами, для получения преференций не обязательно находиться на территории Astana Hub или столицы, можно работать в любой точке Казахстана. Данная мера действует до конца 2024 года. Из 369 компаний-участников Astana Hub половина находится в таких регионах, как Алматы, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск и т. д.

Чтобы получить статус участника Astana Hub, необходимо пройти онлайн-регистрацию на портале с подачей минимального пакета документов. Потенциальному участнику необходимо проверить свою компанию на первоначальные требования. Это должно быть юридическое лицо без филиалов, компания не должна являться недропользователем, участником СЭЗ, а также плательщиком акцизов, 50% и более доли компании не должно принадлежать государству или квазигосударственным организациям. Также одним из самых важных критериев является соответствие доходов компании Перечню приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Это специальный перечень, который утвержден Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Всего таких видов 19. Перечень охватывает довольно широкий спектр видов деятельности, начиная от разработки программного обеспечения и создания информационных систем до разработки видеоигр и внедрения аппаратно-программных комплексов на базе технологии блокчейн. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте», — сообщили в пресс-службе технопарка Astana Hub.