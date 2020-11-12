Участковые усилят работу в онлайне

Инспекторы сократят обходы участков и сосредоточатся на работе в социальных сетях и домовых чатах.

С учетом изменения санитарно-эпидемиологической обстановки республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» преимущественно переведено на онлайн-формат. Как сообщает пресс-служба МВД, в первую очередь речь идет об официальных служебных страницах участковых в Facebook, общедомовых чатах и в популярных мессенджерах. Также будет усилена работа в формате онлайн-коммуникаций с председателями КСК и ОСИ.

«Это не значит, что участковые инспекторы не будут обследовать свои административные участки. Большая часть проверочных и установочных процедур будет проводиться ими с помощью активного использования новых информационных технологий», — отметил Манап Саттаров, начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы.

По его словам, актуальную информацию и необходимые сведения инспектор может получать посредством указанных ресурсов. Таким же образом сотрудники полиции реагируют на сигналы горожан о любых противоправных действиях. К слову, с начала отработки участковыми инспекторами проведен обход 303 203 жилых помещений, 240 738 квартир и 62 465 частных домов.