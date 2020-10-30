5G в Казахстане появится в 2022 году

Однако даже после запуска сетей пятого поколения в коммерческое использование вряд ли многие абоненты смогут ощутить все преимущества нового стандарта связи.

Согласно данным аналитиков Juniper Research, общая выручка операторов к 2025 году достигнет 806 млрд долларов, а рост сотового трафика в ближайшие 5 лет составит 270%. При этом на долю 5G от общей выручки придется 44% или 357 миллиардов долларов.

В Казахстане развитие сетей пятого поколения тоже движется своим чередом, однако со статистикой в отрасли пока сложно — операторы не берутся оценивать долю подключений 5G в ближайшей перспективе. Так, например, Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан, в недавнем интервью Profit.kz отметил, что «сети 5G появятся, они будут развиваться, но какой процент трафика пойдет через них, пока непонятно».

Тем не менее, Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, упомянул в своем недавнем выступлении, что переход на 5G в Казахстане будет поэтапным, до 2022 года.

«Это запланировано в городах республиканского значения. Тут важно понимать, что никаких резких переходов не будет. Стандарты 3G и 4G будут поддерживаться. Это значит, что вы сможете использовать свои устройства, которые у вас сегодня есть, и после введения 5G. Конечно, мы понимаем, что есть определенные проблемы во всех городах», — сказал он.

Что касается устройств, здесь не все так просто. Даже после запуска сетей пятого поколения в коммерческое использование в Казахстане вряд ли многие абоненты смогут ощутить все преимущества нового стандарта связи. Дело в том, что для подключения к 5G необходимы смартфоны с поддержкой этой технологии. Пока же в мире их насчитывается относительно небольшое количество, при том что цены на такие устройства достаточно высоки. Согласно данным от GSA, в сентябре 2020 года количество анонсированных устройств 5G впервые превысило 400, составив 444 анонсированных устройств. Из них к концу сентября только 222 устройства были признаны коммерчески-доступными. И, несмотря на то, что фактически количество коммерчески доступных устройств 5G с конца мая 2020 года почти удвоилось, они все еще мало распространены среди пользователей.

Важно отметить, что общее число устройств 5G включает не только смартфоны и планшеты. Помимо прочего это еще точки доступа, ноутбуки, различные модули, адаптеры, маршрутизаторы, шлюзы и модемы, а также дроны и роботы, телевизоры, фотоаппараты, бортовые компьютеры, торговые автоматы.

Кроме того, многие эксперты склоняются к тому, что технология 5G скорее будет интересна и востребована в бизнес-среде, на различных предприятиях, в сфере цифровизации экономики, промышленности, городов.