Требования к операторам по качеству интернета ужесточат

Багдат Мусин рассказал об обеспечении сел интернетом, улучшении качества связи и развитии цифровизации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о ходе реализации поручений, данных Главой государства в Послании народу Казахстана. На сегодняшний день население страны составляет 18,7 млн человек, которые проживают в 6 459 населенных пунктах. В зоне покрытия интернетом по различным технологиям находятся 4 751 населенных пункта, в которых проживает 17,5 млн человек.

Для развития сети интернет в стране реализуется два масштабных проекта. Первый — проведение оптического интернета через механизм ГЧП. Он позволит обеспечить связью 1 257 населенных пунктов. В этот проект было привлечено около 75 млрд тенге инвестиций. В текущем году, несмотря на пандемию, в 944 населенных пункта будут проложены оптические сети. На сегодня уже подключено 835 населенных пункта. В 3,5 тыс. государственных объектов (акиматы, больницы, школы) проведен интернет.

Второй проект предусматривает обеспечение 928 сел с населением более 250 человек мобильным интернетом по технологии 3G и 4G, FWA. Это более 601 тыс. человек. В рамках проекта все операторы подписали договор «Шеринг» и теперь могут пользоваться базовыми станциями друг друга. Со стороны государства предоставляются лицензии и разрешение на радиочастоты для работы операторов. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, МЦРИАП пересмотрит правила распределения радиочастот.

«Операторы связи имеют лицензии на использование отдельных радиочастот, но не только операторы могут покупать или арендовать те или иные частоты. Это не представляет никакой эффективности с экономической точки зрения. Поэтому мы отрегулируем эти радиочастоты, заберем их у тех компаний, которые ими не пользуются или пользуются не по назначению, и передадим тем, кто оказывает услуги. Тогда будет улучшено качество предоставления услуг компаниями», — сказал министр.

Вместе с тем МЦРИАП разрабатывает требования по качеству интернета для операторов связи. На сегодня имеются нормативно-правовые акты, которые позволяют МЦРИАП, как регулятору, контролировать качество связи. Однако есть две проблемы: нет четких требований по качеству интернета, отсутствует аналитика по всей стране по ситуации с интернетом.

«Для контроля качества интернета мы пошли двумя путями. Первое — запущен сервис народного контроля Bailanys.bar. В настоящее время он работает. Нажав на одну кнопку, любой пользователь может зафиксировать данные о скорости в нашей базе данных. Это дает нам координаты и скорость передачи данных в той или иной местности по республике. Накопив все эти данные, мы видим ситуацию по республике, зоны со слабым покрытием сигнала. Если этот сервис будет распространен и будут зафиксированы все сигналы, то мы будем знать, куда отправлять наших контролеров», — сказал министр.

Багдат Мусин уверен, что для решения проблем с интернетом необходимо усилить роль регулятора. Пандемия показала, что бесконтрольно эта сфера существовать не может. Поэтому будут устанавливаться определенные требования по качеству интернета, утверждаться стандарты для распределения радиочастот, увеличена сумма штрафов для операторов за предоставление низкого качества связи. Также новое жилье в Казахстане будет вводиться в эксплуатацию уже с подведенным к домостроению интернетом.