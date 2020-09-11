За три года интернетом обеспечили семь тысяч школ в Казахстане

В МОН РК рассказали о работах по обеспечению учреждений образования связью.

Министр образования РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга сообщил, что с 2016 года порядка 12 миллиардов тенге было выделено на обеспечение школ интернетом. По его словам, доступ к Всемирной паутине получили семь тысяч школ.

«Эти деньги выделялись трансфертами общего характера, то есть они направлены были акиматам. Далее уже отделы образования, конкретно школы оплачивали интернет на выделенные из бюджета средства», — рассказал Асхат Аймагамбетов.

Известно, что скорость интернета в учреждениях образования превышает 8 Мбит/сек — эти данные привел министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. В настоящее время идет работа по повышению качества интернета в 1 250 населенных пунктах. Этот проект находится в разработке операторов связи.

«Порядка 60 миллиардов тенге — это инвестиционный проект операторов связи. То есть, они вкладывают средства в проведение оптики в село. Подчеркну, это не деньги государства, а операторов связи — „Казахтелекома“, „Транстелекома“ и других», — заявил Багдат Мусин.

Кроме того, министр цифровго развития анонсировал новый инструмент для измерения качества интернета в РК. Сайт Bailanys.Bar интуитивно понятен для пользователей — необходимо кликнуть «Начать проверку», зафиксировать локацию и получить замеры прямо с телефона.

«Мы же, благодаря вашей информации, сможем получить данные по скорости сигнала интернета, обработать их и предоставить операторам связи для улучшения сигнала связи. В случае выявления нарушений по качеству связи будет проводиться анализ соответствия /не соответствия заявленной скорости интернета и последующее наказание операторов связи в виде административных штрафов в размере 100 МРП», — поделился Мусин.

К слову, за восемь месяцев 2020 года проведено 33 внеплановых проверки, по итогам которых общий суммарный штраф составил 900 МРП.