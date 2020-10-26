Олег Снимщиков, Beeline: запуск 5G у нескольких операторов может снизить тарифы для казахстанцев

Говорим с техническим директором Beeline в Казахстане об актуальности 5G, а также о внедрении технологий eSIM и Voice over LTE.

Продолжаем беседу с Олегом Снимщиковым, техническим директором Beeline Казахстан. В прошлом интервью мы поговорили о том, как компания реализует свой подход к развитию сетей. Теперь мы говорим о реализации проектов 5G, а также о внедрении технологий eSIM и Voice over LTE.

— Интересен вопрос касательно 5G — расскажите просто, что это и зачем нужно казахстанцам?

— Сети пятого поколения — это новый уровень сервиса. Скорость в них может превышать 1 Гигабит в секунду. Представить ее просто — возьмите скорость своего мобильного интернета сейчас и умножьте на 10.

Но такой сервис, конечно, ставит перед операторами связи дополнительные задачи. К примеру, в сети 5G каждая базовая станция должна быть подключена по оптическому каналу связи. А сейчас станций с таким подключением в стране всего около 20%.

— То есть не стоит ждать внедрения 5G в ближайшее время?

— У нас не было планов по внедрению сети 5G в текущем году. Мало того, чтобы эти сети запустить, нужно еще получить лицензию и частоты от государства.

Для сетей 5G полоса нужна пошире. То есть, если четвертое поколение можно запускать на полосах 20 мегагерц, то для сети 5G нужна полоса с шириной не менее 100 мегагерц. И высвободить такую широкую полосу непросто с учетом того, что частотный спектр в Казахстане достаточно загруженный.

Государство сейчас расчищает спектр, операторы, и мы в том числе, готовятся к запуску сети 5G. Но это может произойти, ориентировочно, в 2021–2022 годах.

— А какие работы вы ведете сейчас?

— Мы инвестируем в строительство волоконно-оптических линий связи, чтобы увеличить процент наших базовых станций, которые подключены по оптике.

Подключение по оптике — это тяжелый процесс, особенно в городах. Оптический кабель прокладывается под землей. Большая часть кабельной канализации сейчас уже занята ранее проложенными линиями связи. Приходится строить новую. Это связано с вскрытием и последующим восстановлением дорожного покрытия, что долго и дорого.

Но у нас есть время до того, как государство расчистит спектр и выделит частоты и лицензии операторам. Мы используем его для подготовки структуры транспортной сети и прокладки дополнительных волоконно-оптических линий связи.

У сети 5G еще и другая архитектура, которая отличается от сетей 4G. Для ее поддержки нужно строить больше дата-центров по стране.

К этому мы тоже готовимся и инициируем строительство дополнительных ЦОДов, чтобы быть готовыми к моменту, когда нам выдадут лицензии на 5G.

— Кому в первую очередь необходима сеть 5G в Казахстане? Есть ли реальный спрос на столь быстрый интернет?

— На это можно смотреть с двух точек зрения. Первая — 5G будет востребована в основном для промышленных решений, индустрии 4.0 и управления производством, предприятиями и т. д. Но это достаточно точечные решения, потому что таких высокотехнологичных предприятий еще не очень много.

У нас уже есть такие пилотные проекты, реализованные на базе технологии 4G. Пока они полностью соответствуют нуждам заказчиков.

Есть вторая точка зрения, и я придерживаюсь именно ее: 5G — это, в первую очередь, решение для массового сегмента.

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Чем отличается сеть 5G от 4G? Большей емкостью и большими возможными скоростями. Чтобы эту большую емкость освоить, нужен массовый спрос. Должны появиться устройства и, самое главное, сервис и контент, которые будут более требовательны к скорости канала передачи данных

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Сегодня самый требовательный к скорости передачи данных сервис — это HD Video streaming. Для того чтобы передавать видео с разрешением 1080p, нужен канал со скоростью 5-6 мегабит в секунду. Это возможно даже с сетью 3G, для LTE 5-6 мегабит в секунду — это вообще не проблема. А у 5G скорость может достигать сотен мегабит в секунду.

— Но если спрос все-таки появится, как может выглядеть процесс внедрения 5G в Казахстане?

— Это можно сделать несколькими способами. Они отличаются подходом к распределению радиочастотного спектра между операторами связи.

На мой взгляд, самый эффективный — открытый частотный аукцион. Таким способом сейчас внедряют 5G в развитых странах. Аукцион гарантирует равные права для всех игроков и способствует технологическому развитию инфраструктуры связи. Закон «О связи» в Казахстане также позволяет распределять частоты таким способом.

Расскажу, в чем выгода для государства и потребителей связи.

Аукцион развивает конкуренцию. Вместо того, чтобы отдать радиочастоты одному оператору, их по принципу наибольшей ставки распределяют между несколькими. В итоге вместо одного монополиста мы получаем нескольких операторов в конкурентных условиях. За счет этой конкуренции выигрывают казахстанцы, ведь операторы вынуждены бороться за клиентов друг с другом, а значит, начинают улучшать услуги и снижать их стоимость.

Бюджет государства получает дополнительный доход. Аукцион проходит прозрачно и объективно, а несколько операторов-победителей платят налоги в бюджет за использование радиочастот. Это немалые суммы, которые государство может направить на развитие инфраструктуры связи в стране, например, на госпрограммы по проведению интернета в отдаленные села.

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В Казахстане уже есть положительный опыт проведения аукциона. В 1998 году он прошел на право оказания услуг сотовой связи 2G стандарта GSM с использованием частот в диапазоне 900 МГц. В результате на рынок вышли сразу два оператора, а республиканский бюджет пополнился на сумму 135 млн долларов США

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Скоростной интернет становится доступен для всего населения. Выход на рынок нескольких игроков с различной структурой затрат и доходов подстегнет операторов к использованию различных бизнес-моделей и поиску свободных ниш. Это позволит отрасли двигаться по нескольким направлениям, стимулируя производителей и поставщиков оборудования к насыщению рынка 5G-продуктами. Говоря просто, казахстанцы из разных регионов быстрее получат доступ к высокоскоростному интернету и новым продуктам.

— По оценке компании Ericsson, в 2025 году около 30% от общего числа мобильных подключений и порядка 45% трафика будет приходиться на сети 5G. Какова, на ваш взгляд, будет статистика в Казахстане?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Производители оборудования очень оптимистичны, когда дело касается новых технологий. Оптимизм помогает им увеличивать продажи. Но бизнес операторов связи — предложить клиентам сервис. Если спрос на высокоскоростные каналы передачи данных появится, то цифры будут такими, какими их озвучивают.

Сети 5G — это больше взгляд в будущее. Я как технический директор, конечно, хотел бы построить первую такую сеть в Казахстане. Но инвестиции нужно будет окупить — а в ближайшее время вряд ли получится это сделать. Сети 5G появятся, они будут развиваться, но какой процент трафика пойдет через них, пока непонятно.

— Вернемся к технологии 4G и вопросу сервиса для клиентов — что вы можете сказать о достаточно востребованной технологии Voice over LTE? Как она будет развиваться у Beeline Казахстан?

— Технологически мы готовы к запуску. Уже тестируем услугу среди сотрудников. Стратегически правильно перемещать весь трафик с менее эффективных стандартов связи на более эффективные. Себестоимость обслуживания трафика в 4G ниже, чем в 3G, а емкость в этой сети больше. И поэтому, конечно, цель всех операторов, и нас в том числе — переместить максимальный объем сервисов, включая и голосовые, в сеть LTE.

Но тут есть одна проблема. На самом деле абонентских устройств, которые поддерживают технологию VoLTE, в Казахстане не очень много. Далеко не все смартфоны, которые поддерживает сеть 4G, поддерживает и голос в ней. Мало того, поддержка данной технологии требует подстройки программного обеспечения телефона под каждый отдельный рынок.

Сейчас мы активно работаем с производителями телефонов. Пока Apple наиболее «продвинутый» — на «Айфонах» эту технологию уже можно использовать в Казахстане. Наши сотрудники, которые сейчас занимаются тестированием, в основном пользуются телефонами Apple. Другие крупные производители телефонов, например, Samsung и Huawei только готовят свои версии программного обеспечения, которые будут поддерживать VoLTE в казахстанских сетях. Они обещают сделать это уже в октябре. Ну, а мы, соответственно, рассчитываем, что где-то в ноябре–декабре выведем технологию на массовый рынок.

— А развертываться она у вас будет сначала по крупным городам или вы в готовы сразу развернуть ее на весь Казахстан?

— Технология будет одномоментно активирована везде, где есть покрытие 4G.

— Хорошо. А что касается eSIM? Я знаю, что многие пользователи ею интересуются.

— Технология eSIM, в первую очередь, должна поддерживаться не столько оператором, сколько самим телефоном. Здесь устройства Apple тоже стали первыми. Со стороны оператора поддержка и реализация этой технологии не очень сложная и у нас она уже есть. Мы эту услугу предлагаем клиентам IZI — это тоже часть нашей технической сети.

Возможно, скоро мы будем предоставлять эту услугу и под брендом Beeline.

— По вашей оценке, какой процент устройств готов к такой технологии? Вопрос о том, действительно ли она будет настолько востребована, что ее стоит запускать.

— Сама технология точно не массовая. В основном eSIM востребована на смартфонах, планшетах и часах Apple. Другие производители не столь активно встраивают eSIM в свои устройства. Но как высокотехнологичная компания мы все равно ее предлагаем. При этом серьезного влияния технологии на рынок мобильной связи ожидать не стоит.

— Олег, давайте подытожим все, что вы рассказали. Реализация каких проектов у Beeline Казахстан сейчас считается наиболее приоритетной? На что будут сфокусированы все ваши усилия в ближайшие, скажем, полгода?

— Мы всегда фокусируемся на качественном предоставлении услуг нашим абонентам. Качество складывается из нескольких параметров. Главный — надежность. Та сеть, которую мы построили, должна работать без сбоев. Мы постоянно инвестируем в повышение надежности.

Вторая составляющая качества — это достаточная емкость сети. Она нужна, чтобы удовлетворить спрос наших клиентов, тот объем сервиса и трафика, который им необходим.

Ну и третье — это покрытие. Мы стремимся к тому, чтобы наш абонент везде, в городе или отдаленном районе области, мог получить доступ к скоростному мобильному интернету или воспользоваться услугами голосовой связи.

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Каждую неделю трафик мобильного интернета прирастает на 2-3%, что дает нам удвоение трафика каждый год. И мы постоянно инвестируем в емкость так, чтобы абоненты, притом, что трафик растет, не ощущали снижения скорости интернета

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