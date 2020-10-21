Интернет-мошенничество в Казахстане: тысячи таких дел остаются не раскрытыми

Расследование таких преступлений представляет определенную сложность, так как носbт трансграничный характер.

За последние годы количество фактов интернет-мошенничества растет. Большая часть из них остается нераскрытой из-за сложности расследования. За последние несколько лет количество преступлений с использованием сети интернет увеличилось. В 2018 году зарегистрировано около 4 тыс. интернет-мошенничеств, нераскрытыми осталось около 3500 из них. В 2019 году их количество удвоилось и составило 7 739 преступлений, не раскрыто более 6000. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Zakon.kz.

Согласно статистике, с начала этого года органами внутренних дел страны зарегистрировано 8 337 дел о мошенничествах, совершенных в отношении пользователей информационных систем. Из указанного числа раскрыто 1709 дел, около 5000 остаются нераскрытыми. По информации ведомства, объявления на сайтах и в социальных сетях — это самый распространенный вид мошенничества.

«Раскрытие и расследование таких преступлений представляет определенную сложность, так как носит трансграничный характер, то есть — потерпевший находится в одном регионе, а преступник — в другом. Как правило, цепочка преступления обычно сложна и состоит из большого количества звеньев. Используются разные банковские счета, пластиковые карты, а также разные абонентские номера, оформленные на третьих лиц. Часто для обналичивания денежных средств используются подставные лица. В целях раскрытия данного вида правонарушений необходим тщательный анализ всех получаемых в рамках законодательства данных, на что требуется определенное время», — уточнили в министерстве.

Также отмечается латентность указанного вида правонарушений, так как пострадавшие от мошенников в сети интернет не обращаются в полицию с заявлением из-за небольшого ущерба. Между тем, за одним мошенником, тянется целая вереница преступлений, для совершения которых он использует разные инструменты, и любая информация может способствовать раскрытию. По всем уголовным делам проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на их раскрытие.

В профильном ведомстве добавили, что для повышения эффективности принимаемых мер по противодействию таким преступлениям принимается ряд организационно-практических мер. Министерством внутренних дел постоянно изучается международный опыт ближнего и дальнего зарубежья по тактике и методике раскрытия и расследования преступлений в киберпространстве, по практике использования различных аппаратно-программных комплексов, а также по совершенствованию национального законодательства и разработке механизмов взаимодействия заинтересованных государственных структур.