В Туркестанской области запустили солнечную электростанцию

Она расположена в Сузакском районе, в поселке Шолаккорган.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев побывал с рабочей поездкой в Сузакском районе. Глава региона ознакомился с работой солнечной электростанции «ЮКСЕС-50». Это масштабный инвестиционный проект региона.

Для реализации проекта был выделен земельный участок площадью 120 га в промышленной зоне района. Электростанция, оснащенная современным оборудованием, запущена в рамках проекта по развитию экологически безопасных источников энергии. Стоимость проекта составила 24 млрд тенге, производственная мощность — 50 мВТ, создано 30 постоянных рабочих мест.