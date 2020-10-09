Запущено мобильное приложение Open Shymkent

Оно предлагает набор сервисов жителям и гостям города.

Для повышения качества жизни и комфорта жителей города Шымкент разработано мобильное приложение Open Shymkent. Оно позволит жителем и гостям города бесплатно пользоваться онлайн-сервисами и мгновенно получать важную информацию.

Мобильное приложение доступно для Android и для iOS. Оно предлагает сервисы по следующим направлениям:

— Городские услуги;

— Здравоохранение — мед организации, запись на прием к врачу, вызов врача на дом;

— Образование — школы, детские сады, университеты и колледжи, расписание секций;

— Коммерческие услуги;

— Транспортные услуги;

— Информация по туризму;

— Экстренные вызовы;

— Новости и события.