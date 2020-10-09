Запущено мобильное приложение Open Shymkent
Оно предлагает набор сервисов жителям и гостям города.
Для повышения качества жизни и комфорта жителей города Шымкент разработано мобильное приложение Open Shymkent. Оно позволит жителем и гостям города бесплатно пользоваться онлайн-сервисами и мгновенно получать важную информацию.
Мобильное приложение доступно для Android и для iOS. Оно предлагает сервисы по следующим направлениям:
— Городские услуги;
— Здравоохранение — мед организации, запись на прием к врачу, вызов врача на дом;
— Образование — школы, детские сады, университеты и колледжи, расписание секций;
— Коммерческие услуги;
— Транспортные услуги;
— Информация по туризму;
— Экстренные вызовы;
— Новости и события.
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