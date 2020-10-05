800 тысяч казахстанцев получили доступ к ЦЭТВ в 2020 году

В Казахстане реализуется проект по внедрению цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения.

В рамках этого внедрения национальным оператором в области телерадиовещания АО «Казтелерадио» ведутся работы по строительству и модернизации радиотелевизионных станций. В 2020 году в эксплуатацию введено 43 радиотелевизионных станции: 13 в Северо-Казахстанской области, 16 — в Кызылординской, 6 — в Восточно-Казахстанской, 5 — в Актюбиснкой, 3 — в Акмолинской. Это количество РТС охватывает 684 населенных пункта или порядка 800 000 жителей указанных регионов.

Также в настоящее время на пяти РТС Карагандинской области в тестовом режиме включено цифровое эфирное телевещания. После тестового периода планируется ввод в эксплуатацию радиотелевизионных станции «Молодежный», «Осакаровка», «Кантай», «Сункар» и «Пионерское». В их зону охвата РТС 25 населенных пунктов Карагандинской области.

Работы по внедрению цифрового телевещания ведутся с 2012 года. Уже ряд областей перешли на цифровое телевидение, полное отключение аналогового ТВ осуществлено в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской и Костанаской областях, а также в г. Шымкент. В текущем году полный переход на ЦЭТВ планируется осуществить в г. Алматы и Северо-Казахстанской области.

Завершение реализации проекта ожидается в 2022 году — для успешного перехода на «цифру» в Казахстане необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций. По состоянию на октябрь 2020 года построено и модернизировано 518 РТС и общим охватом 89,42% населения страны.