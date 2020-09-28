В НПП предлагают остановить наличный оборот

Переход к цифровым расчетам позволит ликвидировать теневую экономику.

Аблай Мырзахметов, председатель правления НПП РК «Атамекен», в ходе брифинга в СЦК сообщил о том, что в настоящее время разрабатывается полный цифровой список предпринимателей. В ходе съезда, который состоится 29 октября, будут презентованы конкретные меры по цифровизации экономики.

«У правительства есть соответствующий план. Национальная палата предпринимателей „Атамекен“ его полностью поддерживает. Для ликвидации теневой экономики необходимо остановить наличный оборот. Соответствующее постановление уже есть. Все операции должны проводиться посредством банковских счетов, отношения между потребителем и предпринимателем должны осуществляться только по безналичному расчету. Поэтому все должны переходить к карточной системе или цифровой. С 1 июля принято решение Национального банка», — сказал Аблай Мырзахметов.

Как отметил глава НПП, теневая экономика составляет порядка 25-30%. Это вопрос, который давно поднимается.