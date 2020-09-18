В Центре телемедицины Алматы будут отслеживать Covid-больных

Пациенты смогут получить видеоконсультации и назначения по лечению.

Глава управления общественного здоровья Камалжан Надыров сообщил о том, что в Алматы был создан центр телемедицины. Его врачи будут проводить консультации для пациентов, у которых подтвержден Covid-19 или есть подозрение на него. Помимо этого центр соберет в единую электронную базу все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«Это единая служба по вопросам лечения Covid-19. У граждан будет возможность провести видеоконсультации с врачами. Для этого разрабатывается программное обеспечение, которое интегрируют с медицинской информационной системой. Врачи смогут оценить состояние пациента, назначить ему лечение и внести изменения в его электронную карту», — рассказал Камалжан Надыров.

Помимо этого, в центре будут следить за соблюдением пациентами карантинного режима. Если во время видеообзвона выяснится, что кто-то из пациентов нарушил домашний режим, будет уведомляться территориальный департамент комитета контроля качества товаров и услуг. Нарушителю выпишут штраф, а к злостным нарушителям применят меры по принудительной изоляции в одну из ковидных клиник города.

Спикер подчеркнул, что создание центра телемедицины даст возможность врачам проследить за тем, чтобы эта категория пациентов получала все необходимое лечение на дому.