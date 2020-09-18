В Казахстане откроется криптовалютная биржа

Японские компании займутся цифровизацией и внедрением блокчейна в промышленности, сельском хозяйстве и инфраструктуре.

Криптовалютную биржу на основе японских технологий планируется запустить в Казахстане. Об этом стало известно в ходе встречи, которая проходила в онлайн режиме в Посольстве Казахстана в Японии. Биржа будет функционировать на платформе Международного финансового центра «Астана». Кроме того, в ходе переговоров достигнута договоренность о том, что японские компании запустят проект по цифровизации и внедрению блокчейн-технологий в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и коммуникациях, передает Kazakh-tv.

Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил, что, несмотря на экономическую турбулентность, вызванную распространением коронавируса, японские инвесторы выражают заинтересованность в выгодных инвестиционных условиях, созданных в нашей стране.

«Договоренности по реализации проектов свидетельствует о потенциале сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса», — подчеркнул дипломат.