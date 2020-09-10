Казахстан начал формировать сборную под чемпионат мира по киберспорту

Казахстанская федерация киберспорта объявила о том, что местные киберспортсмены отправятся на мировое первенство.

Казахстанская федерация киберспорта объявила о том, что местные киберспортсмены отправятся на мировое первенство, которое пройдет уже в двенадцатый раз. Об этом лично сообщил президент федерации Куанышбек Есекеев. Федерация спорта Казахстана получила статус члена международной организации International Esports Federation в марте 2020 года, став пятьдесят седьмым участником. А после этого она вступила в Global Esports Federation (GEF). Эта организация также является мировой федерацией киберспорта, только в ее задачи входит не только проведение турниров, но и продвижение киберспорта в число олимпийских дисциплин. Эксперты БетОН КЗ пишут, что букмекеры с каждым годом понижают коэффициенты на то, что киберспорт попадет в программу Олимпийских Игр. Однако пока что этот вопрос еще решается.

Что же до выхода казахстанского киберспорта на международную арену, то членство в двух главных федерациях по этому виду спорта обеспечило казахстанским атлетам выход на крупные международные старты. Из-за пандемии все турниры были перенесены, поэтому дебютным турниров для сборной Казахстана станет чемпионат мира, который пройдет в декабре в израильском Эйлате.

Отметим, что двенадцатый чемпионат мира по киберспорту должен был пройдет в ноябре. Однако организаторы турнира побоялись, что из-за пандемии коронавируса соревнования могут не состояться. Поэтому их перенесли на декабрь. Чемпионат мира будет проходить в формате офлайн, из-за чего организаторам приходится думать и о зрителях, которые планируют посетить мировое первенство.

Отметим, что программа турнира включает в себя три дисциплины — PES 2020, Tekken 7 и DOTA2. В каждой из них Казахстан получит свою квоту, поскольку является членом организации International Esports Federation. Любопытно, что фаворитами чемпионата мира считаются азиатские спортсмены из Китая и Кореи. Букмекерская контора Париматч на их победу дает самые низкие коэффициенты. Казахстан же не входит в число и десяти сильнейших команд.

Казахстанская федерация спорта в этом году провела уже целую серию турниров Alaman на платформе Pinger Pro. На этих соревнованиях будут отобраны кандидаты в сборную Казахстана, поэтому неудивительно, что все турниры проходят по трем дисциплинам, которые заявлены и на чемпионат мира. Это PES 2020, Tekken 7 и DOTA2.