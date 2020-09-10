В Алматы больше нельзя оплатить парковку по SMS

По словам представителей А-паркинг, мобильные операторы не смогли обеспечить бесперебойную работу сервиса.

В компании Almaty Parking сообщили о временной приостановки функции SMS-оплаты за парковочные места в Алматы. Причиной такого решения стала некорректная работа этого функционала и большое количество «технических ошибок», возникающих в процессе оплаты.

«В последний год мы наблюдаем рост числа технических ошибок со стороны мобильных операторов при обработке SMS-платежей. Нередко на это влияет качество связи в тех или иных случаях, но чаще всего SMS-оплата обрабатывается с задержкой и это может привести к некорректной обработке платежа на сервере и штрафу», — заявили в компании Almaty Parking.

В связи с этим было принято решение временно приостановить оплату парковок с мобильного баланса. В компании обещают решить технические вопросы и оптимизировать платежную систему.

«Мы также планируем развивать альтернативные способы оплаты, которые гораздо удобнее и надежнее в повседневном использовании», — отметили в А-паркинг.

В настоящее время автовладельцы могут оплатить парковку через паркоматы, мобильное приложение «Парковки Алматы», или мобильные приложения партнеров — «Kaspi.kz», «Kolesa.kz», «QIWI» и др.