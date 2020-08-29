Santufei улетел в Kaspi.kz

В Kaspi.kz подтвердили покупку сервиса поиска и продажи авиабилетов Santufei.

Генеральный директор сервиса поиска и покупки авиабилетов Santufei.com Асхат Омаров на своей странице в Facebook сообщил, что сервис продан Kaspi.kz. В Kaspi.kz сделку подтвердили. Однако от комментариев о сумме сделки стороны отказались. При этом три года назад Santufei был оценен в 1,5 млн долларов и привлек $300 тыс. инвестиций. Сейчас, на фоне пандемии и карантина, авиационная отрасль и сопутствующие сервисы находятся в глубоком кризисе. В то же время, это удачное время именно для покупок. Таким образом Kaspi.kz продолжает расширять свою экосистему, но представители Kaspi.kz сообщили, что не комментируют планы по развитию продуктов и развитию новых сервисов.

Осенью прошлого года холдинг Chocofamily, в состав которого входит сервис Chocotravel, выкупил тревел-сервис Aviata.kz. Доля объединенной компании на рынке онлайн-продаж авиабилетов оценивается в 70%.