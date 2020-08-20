Производство компьютеров в Казахстане резко сократилось

Вопрос о том, кто обеспечит детей ноутбуками, пока не решен.

В Казахстане значительно сократилось производство компьютерной техники. Объем производства компьютеров, электронной и оптической продукции за январь–июль 2020 года составил 10,9 миллиарда тенге (26 миллионов долларов) — это на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля производства компьютеров, электронной и оптической продукции от машиностроения в целом за год сократилась с 2,2% до 1,2%, передает Sputnik.

За шесть месяцев этого года больше половины произведенных компьютеров, электронной и оптической продукции приходится на Алматы: 5,9 миллиарда тенге (14,1 миллиона долларов) — на 14,6% меньше, чем в 2019 году. Следом идут Нур-Султан (объем производства 1,1 миллиарда тенге, или 2,6 миллиона долларов) и Западно-Казахстанская область (696,4 миллиона тенге, или 1,6 миллиона долларов).

В производстве компьютеров, электронной и оптической продукции годовой рост показало лишь производство цифровых вычислительных машин: на 32,2%, до 5,6 тысяч компьютеров и ноутбуков за январь–июль 2020 года.

По данным аналитиков, исправить ситуацию поможет производство компьютерной техники ZiK computers на заводе имени С. М. Кирова в Петропавловске. Производство компьютеров на дочернем предприятии АО «НК „Казахстан Инжиниринг“» запустили в августе текущего года. Первые пять тысяч единиц компьютерной техники, собранные на заводе, поставят в министерство образования и науки. Проектная мощность завода позволяет ежемесячно выпускать до 50 тысяч единиц компьютерной техники.