Запущено серийное производство ZіK computers

Компьютеры отвечают требованиям МОН РК для дистанционного обучения и будут поставляться в рамках программы Правительства по обеспечению школ компьютерной техникой.

В Петропавловске запустили производство отечественной продукции ZіK computers. 13 августа 2020 года завод им. С. М. Кирова (дочернее предприятие АО «НК «Казахстан инжиниринг») приступил к сборке первых 5 000 единиц компьютерной техники, которые будут поставлены в Управления образования страны.

Производство компьютерной техники осуществляется на самой современной в Казахстане линии по производству печатных плат 5 класса точности и линии SMD-монтажа. Кроме того, планируется строительство нового цеха, которое значительно ускорит освоение и выпуск компьютерной техники и другой гражданской продукции. С июля этого года завод готов ежемесячно выпускать в продажу 2500 компьютеров для нужд населения. Проектная годовая мощность компьютерной продукции составляет до 30000 единиц в год.

Компоненты для изготовления компьютерной техники поставляются партнерами, так как к локализации продукции приступили недавно. В скором времени здесь начнется освоение производства плат для блоков питания и модулей интерфейса.

К налаживанию выпуска отечественных компонентов планировали приступить в этом году, но из-за текущей ситуации с Covid-19 пришлось временно перенести данный этап на неопределенный срок. Отмечается, что в будущем АО «Завод имени С. М. Кирова» в силах перейти на собственное производство.

Компьютерная техника завода имени Кирова полностью соответствует требованиям к унифицированному рабочему месту, она включена в Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности. Включение в данный реестр позволяет заинтересованным государственным органам закупать компьютерную технику ZIK через систему государственных закупок.

Кроме того, с 1 июля вступило в силу соглашение о сотрудничестве между компанией Microsoft и АО «Завод им. С. М. Кирова» об оснащении компьютерной продукции завода лицензионной операционной системой Windows 10 Pro. Данное сотрудничество сочетает в себе преимущества отечественной продукции и программного обеспечения мирового уровня, что позволяет обеспечивать школы страны качественным оборудованием для дистанционного обучения.

В июле 2020 года несколько образцов ноутбуков ZіK computers уже прошли испытания в Управлении образования Северо-Казахстанской области в условиях городских и сельских учреждений. По их результатам ноутбуки были рекомендованы к использованию. Продукция отвечает требованиям МОН РК для дистанционного обучения, она поставляется в рамках программы Правительства по обеспечению школ компьютерной техникой.

Продукция ZіK computers является социально-ориентированной, так как производство и реализация будут осуществляться по относительно низким ценам. Дополнительно до конца года, исходя из потребностей заказчиков, завод планирует поставить еще порядка 60 000 персональных компьютеров и ноутбуков.