Итоги розыгрыша гарнитур Jabra

Подводим итоги розыгрыша и определяем трех победителей!

29 июля Jabra и портал Profit.kz запустили тест — «Какое устройство Jabra подходит вам по стилю?». Чтобы узнать, какая модель из широкой линейки Jabra вам подходит больше всего для работы или развлечений, и даже выиграть одну из трех гарнитур Jabra, достаточно было ответить на несколько несложных вопросов.

Превосходное звучание голоса, видео без искажений, шумоподавление микрофонов и шумоизоляция динамиков — каждый найдет в устройствах Jabra что-то свое. Особенно сейчас, когда в условиях карантина многие были вынуждены перейти на удаленку. Удобная гарнитура и решения для видеоконференцсвязи помогут без потерь учиться и работать оналйн.

А теперь давайте посмотрим, кто же стал счастливым обладателем трех гарнитур Jabra…

Поздравляем победителей! По вопросу получения призов просим обратиться в редакцию Profit.kz: Info@profit.kz, +7 (727) 390-32-21.