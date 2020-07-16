В РК стартует масштабный кибертурнир Alaman FastCup

До конца года пройдет 62 чемпионата по различным дисциплинам, а размер призового фонда превысит 5 млн тенге.

В Казахстане объявлено о старте серии турниров Alaman FastCup, которые будут проходить с 17 июля в еженедельном формате на платформе Pinger.Pro. Об этом рассказал Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation.

«По своей продолжительности и масштабности нынешний Alaman FastCup обещает стать новым словом в истории казахстанского киберспорта. Начнем с того, что на протяжении всего турнира, за исключением первой недели, выбирать три кибердисциплины, баталии по которым развернутся в грядущий уик-энд, будут сами любители киберспорта», — отметил он.

В начале каждой недели на официальных страничках Qazaq Cybersport Federation в социальных сетях будет проходить голосование за те дисциплины, которые зрители хотели бы увидеть на Pinger.Pro в грядущие выходные. При этом выкладываемые на голосование игры будут варьироваться, чтобы в турнире смогли принять участие поклонники всех без исключения кибердисциплин, представленных в Казахстане.

«Могу смело сказать, что турнир с прицелом на охват всего киберспортивного сообщества в Казахстане проводится впервые. Возможность для такого всеобщего охвата у нас и наших партнеров есть: до конца года мы планируем провести 62 чемпионата по различным дисциплинам, причем у всех этих соревнований будет свой призовой фонд, а общий размер призового фонда Alaman FastCup превысит 5 млн тенге», — добавил глава Qazaq Cybersport Federation.

Еще одно преимущество новой серии «Аламана» с точки зрения любительского киберспорта — это скоротечность турниров. Они будут занимать одни выходные, после удачного выступления на которых призеры смогут сразу же получить призовые. Уже в конце этой недели казахстанские геймеры смогут попробовать силы в дисциплинах PUBG Mobile, Clash Royale и StarCraft II.

Куанышбек Есекеев выразил надежду, что серия турниров откроет новые таланты не только среди игроков, но и среди казахстанских стримеров, которые получат возможность комментировать состязания в различных дисциплинах наравне с профессиональными комментаторами. Он напомнил, что в начале этого года в Казахстане был запущен первый турнир Alaman Cup. Первый турнир из серии «Аламан» в феврале 2020 года собрал в Караганде 107 команд по CS: GO и 202 игрока в FIFA 20, а количество участников весеннего Alaman StayHome превысило 10 тыс. человек.

«Alaman FastCup, как мы ожидаем, побьет все казахстанские рекорды по количеству участников и просмотров», — подытожил спикер.