Мобильные операторы в РК объединились

Абонентов будут обслуживать в едином ЦОА.

Новый формат обслуживания начали тестировать операторы сотовой связи — в Алматы открылся центр, который представляет услуги вне зависимости от принадлежности клиента к определенному провайдеру связи. Центр обслуживания предоставляет любой вид услуг, доступных абонентам: выбор и смена тарифного плана, рассмотрение обращений, подключение дополнительных сервисов. Клиенты также смогут приобрести смартфоны и аксессуары к ним.

Единый межоператорский офис находится на улице Туркебаева, 92. «Мобильный мир» — это пилотный проект. Ожидается, что в перспективе он будет реализован и в других регионах Казахстана.

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«Сегодня наличие у абонента больше одной SIM-карты — обычная картина. Открывая новый центр обслуживания, мы преследовали основную цель: сделать взаимодействие наших клиентов с компанией более удобным. Сервисы по всем сотовым операторам можно получить в едином окне. Больше не надо ездить по городу в поисках нужного в данный момент офиса. В условиях пандемии — это не просто наш шаг навстречу комфорту клиентов, но и возможность для людей избежать лишних контактов с незнакомцами», — заявил Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Он добавил, что концепция работы монобрендовой сети Beeline подразумевает, что клиентам больше не нужно обращаться напрямую к оператору связи. 90% услуг можно получить онлайн и вне офисов компании. Однако новые подходы к «живой» работе с клиентами позволят повысить уровень сервиса и сделать контакты клиентов с компанией более комфортными.