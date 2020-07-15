В период пандемии в Казахстане оказано более 22 млн электронных услуг

Аскар Жумагалиев доложил о текущей ситуации в сфере развития цифровизации на заседании правительства.

В соответствии с поручением Главы государства о достижении доли онлайн-услуг в 90% Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с государственными органами проведена работа, в результате которой 83,7% услуг оказываются онлайн, передает Pm.kz.

«ООН опубликовал глобальный рейтинг развития электронного правительства, в котором Казахстан поднялся на 10 позиций, до 29 места. Это результат большой работы всех айтишников, связистов и правительства», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Уровень цифровой грамотности по итогам 2019 года составляет 82,1%. В период пандемии это позволило оказать более 22 млн электронных услуг. Министерством ведутся работы по интеграциям в рамках проекта «Правительство для бизнеса».

«На данный момент НПП „Атамекен“ поданы 68 заявок на подключение к сервисам государственных органов через платформу Smart Bridge. Государственными органами разработаны и переданы технические требования. Ведется разработка сервисов со стороны разработчиков НПП „Атамекен“. Мы оказывали и будем продолжать оказывать необходимую поддержку в интеграционных работах», — сказал глава ведомства.

Также проведена работа по пересмотру Государственной программы «Цифровой Казахстан». На комиссии по цифровизации было доложено о новых изменениях госпрограммы, которые предполагают создание 10 технологических платформ, переход на казахстанские ИТ-решения и новые возможности хранения и обработки данных внутри страны.

По словам министра, на данный момент интернетом уже охвачены 4 649 населенных пункта страны, в которых проживает 97% населения страны. В течение т. г. планируется завершить проекты по строительству ВОЛС в СНП и развитию ШПД по мобильным и радиотехнологиям в населенных пунктах с численностью населения 250+, что позволит довести охват населения интернет-доступом до 99,3%. Кроме того, с операторами сотовой связи проработан вопрос выпуска специального тарифного плана для учителей и учеников.

Результаты этой работы позволят перейти на дистанционное обучение, а также будет обеспечена возможность оказания электронных госуслуг в отдаленных населенных пунктах страны. Созданные технические условия важны и при удаленном получении социальной помощи.

Помимо этого, во исполнение поручения Главы государства в части цифровизации земельных отношений завершены работы по созданию информационной системы «Единого государственного кадастра недвижимости». Система является базовым компонентом в реализации пилотного проекта «Онлайн предоставление земельных участков». Уже стартовал пилотный проект в городе Актобе. Также планируется запуск пилотов в городах и регионах при условии 100% технической готовности геопорталов МИО.