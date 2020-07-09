Более 273 тыс человек трудоустроились через электронную биржу труда в этом году

На ЭБТ аккумулируются вакансии и резюме от государственных центров занятости, от работодателей, частных агентств и онлайн-площадок.

За 6 месяцев 2020 года через портал электронной биржи труда было трудоустроено 155,7 тыс человек на постоянную работу и 117,6 тыс — на временную. Всего с момента запуска ЭБТ с начала 2018 на портале зафиксировано более 1,25 млн трудоустройств, 895 тыс. из которых — на постоянные рабочие места. Кроме того, за весь период услугами ЭБТ воспользовались более 226 тыс работодателей и 1 млн 88 тыс соискателей, оставивших 2 млн вакансий и 1,46 млн резюме. На сегодняшний день на портале актуальны 58 тыс вакансий и 199 тыс. резюме, передает Strategy2050.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Согласно анализу АО «Центр развития трудовых ресурсов», по итогам второго квартала среди соискателей наибольшее количество резюме размещены по направлениям офис-менеджер, дорожный рабочий и водитель автомобиля. В свою очередь работодателям требуются дорожные рабочие, водители автомобилей и охранники.

Напомним, портал ЭБТ был разработан Министерством труда и социальной защиты населения РК и введен в эксплуатацию в январе 2018 года. Одной из основных целей является оказание гражданам содействия в трудоустройстве, работодателям — в поиске и подборе персонала. На ЭБТ аккумулируются вакансии и резюме от государственных центров занятости, работодателей, частных агентств и онлайн-площадок. На сегодняшний день к ЭБТ подключены 203 центра занятости населения, 6 интернет-площадок, 4 СМИ, 54 частных агентства занятости.

Кроме того, в рамках расширения функционала портал был интегрирован с информационными системами государственных органов в части подтверждения достоверности данных и автозаполнения входных форм, а также с государственной базой центров занятости населения. Также через ЭБТ ведется учет и мониторинг участников проекта «Бастау-Бизнес», мониторинг учащихся ТиПО и аутсорсинг услуг в сфере занятости населения в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек».

Наряду с этим на портале реализованы следующие нововведения:

— «Банк компетенций», позволяющий на основе данных работодателей и соискателей собрать базу востребованных навыков, предложить разработку модульных учебных программ для привития конкретных навыков соискателям;

— формирование и предоставление в режиме онлайн отчетности по форме 3ТН (скрытая безработица) для работодателей и районных/городских отделов занятости;

— оказание консультационной помощи по 18 государственным услугам социально-трудовой сферы посредством модуля «Виртуальный консультант»;

— возможность направления работодателями в онлайн-режиме заявок на субсидирование создания рабочих мест для лиц с инвалидностью;

— реализован функционал для мобильных центров занятости;

— формирование и заключение электронных трудовых договоров между работодателем и работником в онлайн-режиме;

— в Telegram-bot электронного правительства подключен функционал поиска вакансий и резюме;

— запущен пилот по оцифровке документов для подтверждения трудового стажа с целью проактивного назначения пенсии;

— ряд других решений по оптимизации и расширению функционала.

В дальнейшем на платформе ЭБТ планируется реализовать возможность получения государственных услуг. Среди них — регистрация лица, ищущего работу, подача заявления на получение пособия в случае потери работы. Планируется осуществлять и меры поддержки по содействию занятости (молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы), внедрить атлас новых профессий и компетенций, провести интеграцию с информационными системами государств-членов ЕАЭС в части поиска работы и работников в государствах-членах Союза в рамках проекта «Унифицированная система поиска „Работа без границ“» и др.

Напомним, вчера стало известно о том, что Нариман Мукушев покинул пост вице-министра по цифровизации Министерства труда и социальной защиты населения РК. Он перешел в BI Group, где будет заведовать IT-направлением.