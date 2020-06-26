Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий».

Задачи поправок — создание благоприятных условий для населения за счет использования цифровых технологий, обеспечение и усиление защиты персональных данных граждан, регулирование общественных отношений при внедрении новых цифровых технологий, совершенствование действующих законодательных норм в сфере информатизации.

Изменения предусматривают:

— определение уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных и его основные функции;

— установление правовой основы для внедрения единой дежурно-диспетчерской службы «112»;

— создание условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационной инфраструктуры;

— улучшение качества оказания государственных и негосударственных услуг населению посредством мобильного приложения электронного правительства;

— создание механизма для безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и увеличение доли применения роботов в стране.

Так, например, на законодательном уровне закрепляются такие понятия, как «блокчейн», «интеллектуальный робот» и др. Целый ряд поправок касается информационной безопасности и защиты персональных данных. Вводится обязательство по уведомлению граждан о действиях, совершаемых с их персональными данными, а Комитет информационной безопасности получает статус Агентства по защите персональных данных.

Ожидаемыми результатами принятия закона названы усиление законодательных гарантий по защите персональных данных граждан через персонализацию процесса обезличивания данных при проведении государственной аналитики; разграничение функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, внешнеторговой деятельности, а также субъектов, участвующих в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.

«Это очень важный для отрасли документ, который содержит в себе 240 поправок, направленных на расширение применения и дальнейшее внедрение цифровых технологий в Казахстане. По сути, он гармонизирует законодательство с требованием времени. Я уже рассказывал, что именно этот закон наделяет цифровые документы юридической силой, а это означает, что после утверждения соответствующих подзаконных актов их можно будет предъявлять наравне с бумажными. Появляется возможность получения государственных услуг по биометрическим параметрам и др.», — отметил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Он также пояснил, что считает важной нормой законодательные ограничения по участию квазигоссектора в предпринимательской деятельности, на рынке, где уже работают частные фирмы. Таким образом будет обеспечено более полное соблюдение принципов Yellow Pages Rules в IT-отрасли.

В течение нескольких месяцев будут разработаны и утверждены соответствующие подзаконные акты, и нормы вступят в силу.