Цифровые документы приравняют к бумажным

Такая норма содержится в законопроекте о цифровых технологиях.

В Казахстане могут утвердить законопроект, по которому цифровые документы будут признаны равными бумажным. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает Kazpravda.kz.

«В Сенате заслушивался мой доклад по законопроекту о цифровых технологиях. В нем есть норма: признать цифровые документы наравне с бумажными документами. После утверждения данного законопроекта, его вступления в силу вы сможете спокойно использовать цифровой документ, легитимно и без каких-либо проблем», — рассказал Жумагалиев.

Министр отметил, что в mGov уже имеется целый ряд цифровых документов.

«Это удостоверение личности, свидетельство о браке, свидетельство о рождении. Предполагается распространение такой функции на водительское удостоверение, диплом об образовании, технический паспорт и другие документы. После утверждения закона граждане смогут пользоваться цифровыми документами. Они будут приравнены к бумажным», — пояснил Жумагалиев.