Еще 30 госуслуг будут оказываться проактивно

Среди них — назначение выплат по беременности и родам, установление инвалидности, зачисление в школу и т.д.

Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы граждан в рамках отчетной встречи перед населением. Проактивный формат предполагает, что государство само предлагает гражданину получить необходимую услугу в той или иной жизненной ситуации. При этом человеку не нужно никуда обращаться, а достаточно отправить требуемую информацию в ответ на полученное SMS.

Сегодня в проактивном формате уже оказывается пять государственных услуг. Можно оформить свидетельство о рождении малыша, отправив в SMS имя ребенка. Также многодетные мамы, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмісалқа», могут в проактивном формате оформить пособие.

«Сегодня более 80% услуг в Казахстане являются электронными. То есть, мы достигли такого уровня автоматизации, когда услуги можем переводить в проактивный формат. Чтобы человек за ними вообще никуда не обращался, а получал их, просто отвечая на сообщения», — сказал Аскар Жумагалиев.

Министр сообщил, что по решению межведомственной комиссии отобрано 30 услуг, которые будут оказываться проактивно. Среди них — назначение выплат по беременности и родам, установление инвалидности, зачисление в школу, изменение адресных данных при переименовании улиц или населенных пунктов, назначение единовременной выплаты на погребение и др.

«Сейчас женщине для оформления дородовых и декретных нужно обращаться в ЦОН с документами. После того, как эта услуга будет переведена в проактивный формат, после оформления больничного листа женщине придет SMS-сообщение, ответив на которое она оформит пособие. Главное — она должна быть зарегистрирована в базе мобильных граждан, чтобы система знала, куда отправлять сообщение», — пояснил министр.

Многие проактивные услуги планируется запустить до конца текущего года. Для этого участвующие в процессе оказания этих услуг госорганы должны завершить все необходимые интеграционные работы, обеспечив обмен данными между своими системами.