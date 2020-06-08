Легитимность вуза или школы можно будет узнать по веб-сайту

У всех учреждений образования РК есть время перейти на новый домен до конца года.

У казахстанцев больше не будет необходимости запрашивать в МОН информацию о легитимности того или иного учреждения образования, поскольку теперь все их сайт будут работать в специальной доменной зоне. Об этом рассказал вице-министр образования Рустем Бигари в своем аккаунте в Facebook.

«В США, Британии и многих других странах любой пользователь легко может определить по названию сайта, что организация занимается образованием. Например, в США все аккредитованные высшие учебные заведения собраны под одним доменным именем.edu. Великобритании академические (высшее образование, дополнительные образовательные колледжи, научно — исследовательские учреждения) обязаны размещаться под доменным именем ac.uk», — рассказал вице-министр.

По его словам, в Казахстане активно внедряются электронные сервисы, во многих вузах, например, можно онлайн забронировать урок, выбрать образовательную программу и так далее. Недавно мы уже рассказывали о том, как внедряется онлайн-обучение в Международном университете информационных технологий.

В этом году МОН реализовало новшество — прием в школы, колледжи и вузы будет проходить онлайн. Также активно реализуются электронные сервисы в рамках ЕНТ. Рустем Бигари отметил, что образование уходит в цифру, и необходимы механизмы повышения доверия к сайтам учреждений образования. В связи с этим утверждены новые требования к веб-сайтам вузов, колледжей и школ — теперь все организации, которые имеют лицензию на занятие образовательной деятельностью, обязаны размещаться в доменном пространстве edu.kz. Зарегистрировать его можно на сайте Reg.edu.kz.

«Что это даст пользователям? Теперь, если у организации образования приостановлена лицензия, то автоматически будет приостанавливаться и работа веб-сайта организации. Если организация не имеет лицензии, то она не сможет заниматься образовательной деятельностью, и граждане должны подумать, стоит ли им пользоваться услугами такой организации. Все прозрачно. Теперь нет необходимости забрасывать письмами МОН на предмет легитимности той или иной организации образования. Достаточно посмотреть на наименование веб-сайта. У всех учреждений образования есть время перейти на edu.kz до конца года», — заключил спикер.