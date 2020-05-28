В ЗКО идет активная цифровизация

В работе — сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, транспортная и социальная сферы, а также Smart City.

Ход реализации проекта Smart City в ЗКО рассмотрели на совещании под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева. Участниками совещания стали министерства сельского хозяйства, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, инфраструктурного развития, акимат ЗКО, АО «Холдинг „Зерде“» и др.

На совещании акимом ЗКО Гали Искалиевым были представлены результаты цифровизации отрасли образования, здравоохранения, ЖКХ, транспортной и социальной сфер. Участники представили ряд проектов, которые реализованы в области, а также инициативы, направленные на ускорение темпов развития экономики и улучшения качества жизни населения. Например, по теме здравоохранения озвучены проекты: мобильное приложение «К врачу», электронные паспорта здоровья, мониторинг выдачи лекарственных средств по бесплатным рецептам и др.

В свою очередь, руководитель АО «Холдинг „Зерде“» презентовал создание эталонного стандарта для данного региона, и отметил, что Уральск входит в тройку самых «умных» городов Казахстана. Напомним, о необходимости внедрения эталонных стандартов Smart City в регионах ранее заявил премьер-министр РК Аскар Мамин.

Основное внимание на совещании было уделено безопасности и комфортным условиям для жизни граждан, формированию эффективной системы управления городской инфраструктуры и повышению конкурентоспособности казахстанских городов. Кроме того, предложены рекомендации по обеспечению актуальности информации о статусах проектов в системе мониторинга и проектного управления, а также рассмотрены подходы к реализации цифровых инициатив проектов «умных» городов по модели ГЧП.

«Мы хотели бы обратить внимание акимата Западно-Казахстанской области на использование наших отечественных решений», — отметил Алексей Анисимов.

По итогам совещания Аскар Жумагалиев поблагодарил участников и рекомендовал проводить совместную работу по реализации проекта Smart City.