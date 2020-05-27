Lenovo остается мировым лидером по производству ПК

Продукты Lenovo одинаково эффективны как для работы в офисе, так и дома.

При нынешнем многообразии брендов сделать правильный выбор ПК непросто. Стоит ориентироваться на бренды с солидными достижениями в производстве этих устройств. Так, компания Lenovo уже четвертый квартал подряд признана производителем ПК № 1 в мире. Международная корпорация IDC опубликовала PC Quarterly Tracker (Всемирный квартальный трекер ПК), согласно которому доля рынка Lenovo составляет 24,1%. Таким образом, Lenovo лидирует на рынке ПК уже целый финансовый год.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2019 года составила 43 миллиона долларов. Годовой же доход вновь превысил 50 миллиардов долларов (50,7 млрд долларов), почти сравнявшись с рекордным доходом годом ранее (51 млрд долларов). Чистая прибыль компании за год составила 665 миллионов долларов, увеличившись почти на 12% с 2019 года. Рекордный показатель дохода до налогообложения (PTI) составил 1,02 млрд долларов, что почти на 19% больше в годовом исчислении.

«Несмотря на изменения, произошедшие в мире за последний год, Lenovo удалось успешно трансформировать свои бизнес-процессы, что помогло нам достичь рекордного показателя PTI, а также удержать высокую планку по годовой выручке, — отметил Ян Юаньцин, (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo. — В целях дальнейшей адаптации к новым реалиям Lenovo продолжит реализовывать стратегию трансформации, для удержания высоких показателей и усиления рыночной позиции».

Почему же пользователи по всему миру предпочитают продукцию Lenovo? Дело в том, что бренд предоставляет самые разнообразные ПК, на любой вкус и кошелек. При этом все модели, как бюджетные, так и премиум-класса, объединяют такие качества, как высокая производительность, износостойкость и стильный дизайн. Все это обеспечивают процессоры Intel® Core™ 10-го поколения. Продукты Lenovo одинаково эффективны как для работы в офисе, так и дома. К тому же они считаются самыми надежными и защищенными от поломок, а техническая поддержка компании — одной из лучших среди компьютерных производителей.

Не зря Lenovo носит титул мирового технологического лидера в области «Интеллектуальной трансформации», повышающего комфорт повседневной жизни потребителей. Продукты и сервисы компании, ее умные технологии меняют подходы к ведению бизнеса и организации жизни людей.

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