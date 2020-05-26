Казахстан потерял несколько позиций в мировом рейтинге скорости интернета

Представлен Speedtest Global Index за апрель 2020.

Ирландская компания Ookla, автор портала для тестирования скорости интернета Speedtest, опубликовала данные ежемесячного рейтинга Speedtest Global Index. В нем приведена мировая статистика за апрель 2020 года. Согласно ей, Казахстан потерял одну позицию в рейтинг по скорости фиксированного интернета и четыре позиции — по скорости мобильного интернета. Среднемировые показатели выглядят следующим образом: 74,74 Мбит/с. для фиксированного подключения и 30,89 Мбит/сек. для мобильного соединения.

В общем рейтинге по проводному интернету наша страна заняла 66 место, со скоростью подключения 39,81 Мбит/с. Казахстан опережает соседние Монголию (75 место, 34,17 Мбит/с), Кыргызстан (81 место, 31,43 Мбит/с) и Узбекистан (94 место, 25,88 Мбит/с). Россия находится на 47 месте со скоростью 63,44 Мбит/с. Возглавляет же рейтинг Сингапур со скоростью 198,46 Мбит/с, второе и третье места — у Гонконга (176,7 Мбит/с) и Тайланда (159,87 Мбит/с).

В рейтинге по скорости мобильного интернета Казахстан находится на 102 месте со скоростью 17,45 Мбит/с. Россия заняла позицию на несколько пунктов выше — 94 место, 19,28 Мбит/с. Кыргызстан — на 104 месте (16,8 Мбит/с), Узбекистан — на 133 месте (9,68 Мбит/с), а у Монголии 89 место (20,44 Мбит/с). Самый быстрый в мире мобильный интернет оказался у Южной Кореи (88,01 Мбит/с), Катара (84,81 Мбит/с) и Китая (84,68 Мбит/с).

Во всем мире наблюдаются ограничения на поездки или передвижение, в связи с чем многие пользователи оказались перед необходимостью работы из дома. Телеком-провайдеры отмечают огромное увеличение использования домашней широкополосной связи, что обусловлено использованием приложений для конференц-связи, потоковым мультимедиа и т. д. Так, например, в начале апреля «Казахтелеком» сообщил о рекордном увеличении трафика передачи данных в своей сети — его рост составил 20%. А по данным Nokia на март текущего года интернет-трафик в большинстве западноевропейских стран вырос на 30-45%.

На фоне этого весьма интересно выглядит отчет GlobalData, в котором говорится: COVID-19 показывает, что мобильный голос по-прежнему важен. Его востребованность в условиях пандемии значительно возросла, даже в условиях конкуренции с бесплатными каналами передачи голоса и сообщений. В GlobalData отметили, что количество мобильных вызовов остается примерно постоянным, а вот их длительность существенно возросла. Мобильная голосовая связь и обмен сообщениями более удобны, особенно в условиях, когда IP-сети испытывают такие нагрузки.

«Пандемия показала, что мобильный голос далеко не мертв, — говорят в GlobalData. — Операторы мобильной связи должны продолжать развивать передачу голоса и сообщений. Другие коммуникационные сервисы могут получить свои преимущества от включения возможностей мобильных сетей в свои собственные предложения».