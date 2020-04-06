«Казахтелеком» зафиксировал рекордный рост трафика передачи данных

С начала карантина он вырос на 20%.

Карантин из-за пандемии коронавируса заставил мировое сообщество перестроиться на режим дистанционной работы и учебы. Казахстан тоже был вынужден уйти в онлайн — многие компании перевели сотрудников на удаленный режим работы. В таком формате сегодня функционируют государственные органы, банки, частный бизнес, СМИ, студенты и школьники.

Дистанционная работа и обучение не могли не сказаться на сетях связи — трафик данных бьет все рекорды. Так, в «Казахтелекоме» сообщили о его росте в сети компании на 20% с начала объявленного в стране карантина. Причем, причиной этого роста является не только повышенная активность уже существующих абонентов, но и резкое увеличение числа подключений к услугам компании новых абонентов.

«Наблюдается такой феномен, как „все одновременно в сети“ — когда растет количество активных пользовательских сессий, а также число новых подключений к сети, — рассказывает главный директор по инновациям АО „Казахтелеком“ Нурлан Мейрманов. — Вдобавок казахстанцы активно используют видеокотент на всех доступных устройствах: телевизорах, планшетах, компьютерах, телефонах. Видеоконтент — сейчас самый востребованный ресурс. Мы видим всплеск потребления на примере таких источников, как Youtube, Facebook и различных онлайн-кинотеатров. К тому же, если раньше большинство жителей страны общались с коллегами в офисе, то сейчас повышен трафик с сервисов, предоставляющих услуги видеоконференцсвязи».

Причем, сетевой трафик растет как на международных каналах связи, которые используются для доставки внешнего для Казахстана трафика, так и с локальных ресурсов, в частности — с кеширующих серверов глобальных поставщиков контента. В АО «Казахтелеком» отметили, что в настоящее время объем локальных кеширующих серверов группы компаний составляет 92% к объему внешних каналов сети интернет, что позволяет сгладить ситуацию.

«Другими словами, половина интернет-трафика, который мог бы загружать наши внешние каналы связи, локализована в Казахстане. Это значительно улучшает качество доступа к контенту многих ресурсов для абонентов „Казахтелеком“», — пояснил Нурлан Мейрманов.

Абонентов просят не беспокоиться, ситуация находится под контролем. «Казахтелеком» делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Так, например, ранее в интервью для Profit.kz Нурлан Мейрманов рассказывал, какие именно действия предпринимает компания. Только за последние 10 дней объем внешних каналов был расширен почти на 25%. Это беспрецедентный случай, поскольку обычно такое расширение занимает 7-8 месяцев.

Кроме того, стало известно о договоренности, которой удалось достигнуть с ведущими контент-провайдерами: объем локальных кеширующих серверов группы компаний «Казахтелеком» для топ-контента будет расширен на 52% до конца текущего года. Это важный показатель, поскольку таким образом качество доступа в интернет для абонентов компании будет повышено.

Напомним, с середины марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Часть регионов, а также крупные города страны закрыты на карантин в связи с мерами по недопущению распространения вируса COVID-19. Это обусловило рост количества заявок на подключение услуг телекоммуникаций АО «Казахтелеком».

Кстати, аналитики по всему миру уже высказывают свои прогнозы относительно влияния COVID-19 на телеком-индустрию. Полоса пропускания становится все более ценным ресурсом, в связи с чем приоритезация трафика приобретает все большее значение. Ранее телеком-операторы не сталкивались с ситуацией, при которой такое большое число пользователей оказались вынуждены уйти в онлайн. А значит — текущая ситуация буквально бросает вызов операторам, проверяя сети «на прочность». «Казахтелеком» в сложившихся условиях уже продемонстрировал возможности своей сети, устояв под напором, «первой волны».